美嫩媽被緊壓在地…目睹2子斷頭過程！身亡鬼魂纏搶匪「逼招實話」求死刑

▲美國母親眼睜睜看自己子女被砍頭。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國阿肯色州（Arkansas）於2017年底發生一起慘絕人寰的一家三口斷頭案。如今，檢察官在此案審判首日揭曉命案的恐怖細節，包括媽媽眼睜睜看著2個子女被砍頭，只因為搶匪想要一台電視機及Xbox遊戲機。

綜合外媒報導，2017年12月，26歲的兇嫌克林斯（Michael Collins）與23歲同夥威廉亞歷山大（William Burnell Alexander）闖入了24歲瑪麗亞坎寧安（Mariah Cunningham）的家，預計搶走一台電視機、一台Xbox遊戲機以及一輛故障的小汽車。

但為了僅僅3樣東西，年輕的兇嫌卻下了狠手。克林斯叫亞歷山大緊緊壓住瑪麗亞坎寧安不放，讓她眼睜睜看著5歲女兒被狠捅超過20刀，最後割下頭顱，4歲的兒子則是活活砍下頭，最後才輪到瑪麗亞坎寧安，用刀刺殺。

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報導指出，克林斯曾經與瑪麗亞坎寧安同住，誤以為瑪麗亞坎寧安很富有，想要搶劫才會脅持她們一家三口，「殺人是為了製造難以想像的恐怖，一切發生都是因為瑪麗亞不能給他想要的」。

雖然克林斯一度逃跑到芝加哥，但卻仍被當地警察逮捕。據稱，克林斯曾向一名獄友供稱自己所犯下的所有罪行，因為瑪麗亞坎寧安的鬼魂不斷纏著他。若克林斯的3起謀殺罪都被確定，最後將面臨死刑的下場。

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