水溝蓋害騎士自摔　他撐2年在倒數4天才提國賠！公所無法辯駁賠10萬

▲路中央的水溝鍍鋅格柵板與相連路面落差近12公分，造成陳男騎重機重心不穩自摔受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市1名陳姓男子（37歲），在2017年1月時，和2名朋友一起騎重機到苗栗泰安遊玩，就在泰安鄉1處上坡路段時，3人準備穿越道路中央的水溝；沒料到其中1片水溝柵板竟然凹陷與路面落差將近12公分高，陳男一時不察，重心不穩而自摔，導致手腳多處擦傷送醫，機車也有部分損毀；陳男一直到2019年1月，就在國家賠償請求權2年期限屆期的前4天，才提出國賠訴訟，因時間久遠，泰安鄉公所也無法再提出證明，法院因此判准國賠10萬餘元。

陳男在聲請書上指出，因路面高低落差大，因此前輪壓到時導致重心不穩而自摔；身體四肢多處擦傷，膝蓋更是嚴重到無法行走；讓他暫時無法工作，連洗澡、換藥都要靠別人幫忙，歷經將近1整個月，精神與身體都受盡了折磨；而自己的重機更是因為摔車而嚴重損毀，光是維修費用就高達10餘萬元。

泰安鄉公所秘書陳信達表示，陳男在國賠聲請書指稱，自己從意外發生到痊癒，休養了1整個月的時間，但醫生診斷後僅註明建議休養3天，這和醫院診斷結果明顯有些出入；然而更令人不解的是，事發至今已過了2年時間，就在期限將至時才提出國賠的訴訟，因時間久遠，鄉公所也無法再找出有利證明反駁，因此法院判賠10萬餘元；鄉公所也只能無奈認賠，也無上訴之意。

苗栗地方法院發言人宋國鎮也說，法官認定路面的維護及管理，確實是泰安鄉公所所管理的責任範圍，而用路人因為設施上的疏失而導致使人受傷及財產損失，理應由政府相關單位負責；而這件因為水溝蓋與路面落差造成的意外事件，公所並未做好修補，自然有管理上的欠缺，才會判公所應負國賠責任。

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