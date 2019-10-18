脫歐硬仗19日登場！強生從政最大賭注　議會「關鍵61票」決定英國未來

▲強生與歐盟達成新協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）17日宣布與歐盟達成全新脫歐協議，將在19日交給英國議會表決。儘管這被視作強生上任以來的一大勝利，但北愛爾蘭民主聯盟黨已經表明不會支持新版協議，工黨領袖科賓也說，這個協議比前首相梅伊談得還要更差。換句話說，強生將協議帶回英國議會後，還是有場硬仗要打。

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）與強生17日皆表示，雙方已經達成了全新的脫歐協議。容克表示，「對於英國與歐盟來說，這是個非常公平、平衡的協議。」強生也說，這項協議讓英國收回了控制權，可以將精力轉移到國民健康表顯、生活成本和改善生活環境與暴力犯罪上，並和歐盟建立全新的關係。歐洲議會目前已表態同意，協議的生殺大權就握在英國下議院手中。

北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）在消息一出後隨即表態，不會支持新版的脫歐協議，工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）也說，「看來首相已經達成了一項比梅伊（Theresa May）版本還要更糟的協議。」外界預測，失去北愛爾蘭民主聯盟黨的支持，這場投票將會是個嚴峻考驗，而強生若想在沒有民主聯盟黨少數議員支持的情況下獲勝，必須要說服歐洲研究小組（European Research Group）強硬派成員，也要爭取工黨的支持。

《衛報》分析提到，強生需要320票才能取得過半，依據前首相梅伊3月闖關時的基本盤來計算，再減去9月份被開除黨籍的保守黨成員，零零總總加起來，強生必須再拉61票才能讓新協議在國會闖關成功。BBC政治事務總編昆斯伯格（Laura Kuenssberg）也說，這對強生來說是場賭注，「首相的整個政治生涯都在賭，而這是他目前為止最大的賭注。」

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