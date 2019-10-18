陸頂尖大學爆性侵案！傳女學生遭台長「家中硬上弓」...懷孕後「被流產」

▲湖南中南大學。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南的中南大學不僅是大陸教育部直屬的全國重點大學，而且在世界排名亦擠進前200。不過近日卻爆出，該校電視台台長張向真利用職務之便，性侵女學生並致其懷孕，隨後更安排人工流產的事件，引發全網撻伐。中南大學近日發佈通報，將立即成立調查組進行調查核實。

▲涉事男台長張向真。（圖／上游新聞）

據《上游新聞》報導，一篇署名「中南大學學生」發佈的《舉報中南大學張向真性侵女學生》帖文日前在網路流傳。文章稱，該校50多歲的電視台台長張向真，利用職務之便性侵其20多歲的閨蜜，並致其懷孕。

文章表示，受害女生在學校承擔社團工作，幫校園電視台做事，「那天張向真說有個工作著急，需要請她晚上去辦公室加班，她去了辦公室，只有他們兩人。加班結束後張向真說晚上太晚，一個人回宿舍太危險，就不要回去了，他家有空房間，可以將就一下，第二天早上可以早點接著做工作。」藉此機會，張向真將該女生帶回了家中並實施性侵。

隨後受害女學生懷孕了，「她非常害怕，不知道該這麼辦，承受不了這樣的打擊。後來她告訴了張向真，張向真給她安排了人流（人工流產）」，不過帖文未具體透露案發日期。

有網友詢問是否報警，原po稱，「沒有，我們不想直接站出來，只想讓學校在輿論壓力之下對他進行調查，我們再配合提供更具體的信息。」

▲知乎上舉報張向真的微信對話截圖，但有網友質疑其真實性。（圖／上游新聞）

公開資料顯示，2018年5月25日，湖南省高校廣播電視研究會第五屆二次會員代表大會暨2017年年會上，張向真以中南大學廣播電視台台長身份出席，大會對獲獎單位進行表彰，張向真對獲獎作品進行了點評。

中南大學15日下午發佈通報，稱其高度重視，「立即責成相關部門按照規定和程式成立調查組進行調查核實，並將根據調查結果，對其作出相應處理。中南大學對於違反師德師風行為零容忍，堅決依法依紀依規嚴肅處理，歡迎社會各界對我校師德師風進行監督。」

▲ 公告內容 。（圖／翻攝自中南大學官網）

事件發生後，不少網友表示，「披著蛆皮的人！！！」、「希望可以公開公平的處理這樣的蛀蟲！！」，但也有人提出疑問，「如果情況屬實，為什麼不走刑事訴訟程式」、「二十多歲的大學生應該懂點法律吧，事後怎麼不報警，應該由警方處理」。

亦有自稱是中南大學學生的人站出來說，「事情真相未調查清楚之前希望大家不要一邊倒。中南大學在這塊的工作真的沒有敷衍，我以前暑假幫學院老師去理工科院找老師填問卷，跑了幾個院，遇到的都是哪怕辦公室有其他老師在場，只要有女同學在辦公室，都必須保持開門狀態，老師們說這是學校的規定」、「在真相出來前不信不傳不站隊，坐等結果」。