重慶好好走／萬里長江的唯一！　體驗「空中走廊」重慶長江索道

記者韋依蘋、蔡儀潔／重慶、台北連線報導

說起重慶這座魔幻城市的獨特交通，絕不能少了有「空中公共汽車」之稱的「長江索道」，穿梭於高樓大廈之間的它，可是現今萬里長江上僅存的唯一一條索道！也因此成了來重慶必踩的熱門打卡景點。

▼穿梭於高樓大廈之間的長江索道。（圖／記者韋依蘋攝）

▲索道入口。（圖／記者韋依蘋攝）

長江索道橫跨渝中區及南岸區，多數人會從被打造為旅遊景點的「渝中區北站」搭乘，滿滿的人潮常須耗費至少1至2個小時的等待時間。重慶當地人建議可搭乘地鐵至「上新站」，再步行約10分鐘至「南岸區南站」搭乘，人潮以及等待的時間幾乎是北站的三分之一，甚至可能更少，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，果不其然只耗費約30分鐘便搭上索道。

▼在「南岸區南站」搭乘人潮會更少。（圖／記者韋依蘋攝）

▲坐在索道車廂裡，長江的美景一覽無遺。（圖／記者韋依蘋攝）

有萬里長江上「空中走廊」之稱的索道，不僅能一覽長江江景，穿梭於大樓間的景象也非常新奇，遠處還可看見連接兩區的東水門大橋，幸運的話還能撞見駛過大橋的地鐵，全程短短的4至5分鐘，便可看盡重慶許多獨特景象。

▼ 還能看到連接兩區的東水門大橋。（圖／記者韋依蘋攝）

長江索道開通於1989年，是重慶完工的第二條跨江索道（第一條為嘉陵江索道，現已拆除），因過去交通相當不便而建造，可以說是重慶古老的交通工具之一。

不過隨著當地交通的快速發展與進步，重慶當地人已幾乎不將長江索道做為一種交通方式，但因其觀光價值而造就了現在的長江索道景區，且景區內觀景台入夜後的景色完全不輸白天的奇景，對岸高樓閃爍的燈光映襯著閃爍的江水，彷彿一場華麗的舞台劇即將登場，若是第一次來到重慶的朋友，非常值得體驗這僅存的一條「空中交通」唷！

▼ 搭乘長江索道看重慶夜景也是不錯的選擇。（圖／記者韋依蘋攝）