　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

重慶好好走／萬里長江的唯一！　體驗「空中走廊」重慶長江索道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者韋依蘋、蔡儀潔／重慶、台北連線報導

說起重慶這座魔幻城市的獨特交通，絕不能少了有「空中公共汽車」之稱的「長江索道」，穿梭於高樓大廈之間的它，可是現今萬里長江上僅存的唯一一條索道！也因此成了來重慶必踩的熱門打卡景點。

▼穿梭於高樓大廈之間的長江索道。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼ 重慶, 長江索道,渝中區北站。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼ 重慶, 長江索道,渝中區北站。（圖／記者韋依蘋攝）

▲索道入口。（圖／記者韋依蘋攝）

長江索道橫跨渝中區及南岸區，多數人會從被打造為旅遊景點的「渝中區北站」搭乘，滿滿的人潮常須耗費至少1至2個小時的等待時間。重慶當地人建議可搭乘地鐵至「上新站」，再步行約10分鐘至「南岸區南站」搭乘，人潮以及等待的時間幾乎是北站的三分之一，甚至可能更少，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，果不其然只耗費約30分鐘便搭上索道。

▼在「南岸區南站」搭乘人潮會更少。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼ 重慶, 長江索道,渝中區北站。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼ 重慶, 長江索道,渝中區北站。（圖／記者韋依蘋攝）

▲坐在索道車廂裡，長江的美景一覽無遺。（圖／記者韋依蘋攝）

有萬里長江上「空中走廊」之稱的索道，不僅能一覽長江江景，穿梭於大樓間的景象也非常新奇，遠處還可看見連接兩區的東水門大橋，幸運的話還能撞見駛過大橋的地鐵，全程短短的4至5分鐘，便可看盡重慶許多獨特景象。

▼ 還能看到連接兩區的東水門大橋。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼ 重慶, 長江索道,渝中區北站。（圖／記者韋依蘋攝）

長江索道開通於1989年，是重慶完工的第二條跨江索道（第一條為嘉陵江索道，現已拆除），因過去交通相當不便而建造，可以說是重慶古老的交通工具之一。

不過隨著當地交通的快速發展與進步，重慶當地人已幾乎不將長江索道做為一種交通方式，但因其觀光價值而造就了現在的長江索道景區，且景區內觀景台入夜後的景色完全不輸白天的奇景，對岸高樓閃爍的燈光映襯著閃爍的江水，彷彿一場華麗的舞台劇即將登場，若是第一次來到重慶的朋友，非常值得體驗這僅存的一條「空中交通」唷！

▼ 搭乘長江索道看重慶夜景也是不錯的選擇。（圖／記者韋依蘋攝）

▲▼ 重慶, 長江索道,渝中區北站。（圖／記者韋依蘋攝）

ET快訊
港女遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑
雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相
周玉蔻又要登報道歉！誣指馬英九擁10億金庫再敗訴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幼稚園男童午睡「小手猛動」滿臉漲紅　老師掀開棉被驚喊：不可以！

華聞快遞／大陸前三季經濟「成績單」揭曉：GDP等資料將披露

低於預期！陸第三季「GDP增速」放緩至6%　創有紀錄以來新低

影／女駕駛領照「不到2個月」失控衝撞銀行…無辜大媽櫃台前遭夾慘死

聲援香港電競選手！3美男大生賽中「舉9字口號」　被禁賽半年

岑子杰浴血街頭…無法確認兇徒族裔！梁振英「懸紅30萬港幣」緝兇

重慶好好走／萬里長江的唯一！　體驗「空中走廊」重慶長江索道

香港網紅遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑

探訪內陸最大「天后宮」！　福建客商將媽祖帶來芷江

兩岸信息通信合作研討會　聚焦5G技術互補

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

蕭敬騰唱文言文「詞看不懂」　國寶楊麗花：有改歌詞？...「不敢亂動！」

幼稚園男童午睡「小手猛動」滿臉漲紅　老師掀開棉被驚喊：不可以！

華聞快遞／大陸前三季經濟「成績單」揭曉：GDP等資料將披露

低於預期！陸第三季「GDP增速」放緩至6%　創有紀錄以來新低

影／女駕駛領照「不到2個月」失控衝撞銀行…無辜大媽櫃台前遭夾慘死

聲援香港電競選手！3美男大生賽中「舉9字口號」　被禁賽半年

岑子杰浴血街頭…無法確認兇徒族裔！梁振英「懸紅30萬港幣」緝兇

重慶好好走／萬里長江的唯一！　體驗「空中走廊」重慶長江索道

香港網紅遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑

探訪內陸最大「天后宮」！　福建客商將媽祖帶來芷江

兩岸信息通信合作研討會　聚焦5G技術互補

韓國瑜喊廢一例一休　柯文哲：至少修一修讓大家適用

超高齡社會來了！台銀「以房養老」跨出雙北市　全台房屋都可辦理

懷疑陰道藏毒！警令她張開雙腿...大手一拉「白色不明物」慘賠626萬

台積電資本支出史上最高　營收占比高設備大廠最受惠

中職／周思齊、陳子豪當經驗　工會訂薪資仲裁申請日

「怪物狀元」威廉森膝蓋又受傷　將缺戰對最後熱身賽

白皙長髮正妹腿部spa刮傷　法官認按摩女有過失：拘役50天

吳比在《寶可夢》世錦賽奪冠身披國旗　吳比媽：主辦單位本來要他拿掉

「打槍俠」屢偷國小女制服、內褲　父母怒：經不起一顆未爆彈

蔡英文酸韓國瑜：總統候選人要做功課 不要只是政治攻防

大陸熱門新聞

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

基督徒改信全能神　出遊「3屍塞冰箱」

國民老公嫖妓北京遭逮　超慘下場曝光

噁男為省錢偷寵物狗吃　全被開肚「流血疊冰櫃」

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

殺害女友棄屍竹圍！港男願赴台自首：希望別判死刑

5歲童狂揉眼睛　醫嚇拉出20條噁蟲

客人叫外賣：拿上來否則客訴！他怒吐口水洩憤

林鄭直播：其他四項訴求難答應

2男放生毒蛇求福報　村民慘被咬死

打110舉報辣媽　國三弟：每晚都很吵

港女箱屍案兇嫌將出獄　陸委會：港府應續押

媽打點滴長水泡…兒子氣炸求償4億元！

早餐喝鮮羊奶！2童竟患恐怖傳染病

更多熱門

相關新聞

渝台同名鄉鎮村聯誼活動登場

渝台同名鄉鎮村聯誼活動登場

2019渝台同名鄉鎮村聯誼活動週15日在重慶舉行，南投副縣長陳正昇提到，希望未來能在重慶適當地區設置台灣特色產品展銷平台，提供台灣各地優質產品，特別是農、漁類生鮮或精緻產品，服務消費力強的重慶市民，讓兩岸貨暢其流，提升經濟發展與豐富生活水平。

兩岸信息通信研討會　聚焦5G技術互補

兩岸信息通信研討會　聚焦5G技術互補

穿樓而過！屬於山城的魔幻交通「重慶輕軌」

穿樓而過！屬於山城的魔幻交通「重慶輕軌」

重慶好好拍　洪崖洞絕美夜景

重慶好好拍　洪崖洞絕美夜景

河邊紅色行李箱…打開驚現坐姿女屍」！

河邊紅色行李箱…打開驚現坐姿女屍」！

關鍵字：

重慶重慶好好走萬里長江長江索道空中公共汽車東水門大橋

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

康康2年0工作…低收入如何養家？

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

浣熊颱風生成！路徑曝光　北台今起6天濕涼有雨

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面