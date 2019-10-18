路透：中國全尺寸航母接近完工　「大規模基礎建設」計畫打造艦隊

▲中國江南造船廠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

路透社17日獨家報導，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）取得的衛星影像顯示，中國正在打造首艘全尺寸航空母艦，且根據大幅擴建的基礎設備來看，或許還有計畫打造更多艘艦艇。CSIS分析師指出，預計該艘航空母艦會在12個月內完工，並轉移至其他港口進行配裝。

CSIS取得上海郊外江南造船廠的衛星影像顯示，中國正在建造第一艘全尺寸的航空母艦，且目前已接近完工。令CSIS分析師感到訝異的是，此處大部分的區域去年都還只是廢棄農地，現在卻迅速變成打造大型艦艇的港口，規模遠超過附近其他停放軍艦的港口。

▲造船廠在一年內迅速擴建。（圖／路透）



分析師福納勒（Matthew Funaiole）表示，「真正令人意外的是，這些大規模的基礎建設，很難想像只是為了建造『一艘船』，而是專門為航空母艦和其他大型船隻所準備的空間。」英國智庫國際戰略研究所（IISS）指出，中國的軍事造船廠越來越專注於打造水面戰艦，「中國海軍發展能力可能進入新階段。」

新加坡軍事分析師柯林（Collin Koh）也說，與中國北方的大型造船廠相比，江南造船廠上的現代化設備，可以提供更佳的安全保障，也有助於深化商業與軍事造船廠之間的合作，「這些基礎設備看來是永久性的，能夠看出中國在打造艦隊上的雄心。」

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