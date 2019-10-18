搭捷運「iPhone跳出暖圖」　氣質妹一看感動：謝謝你！超多人遇過卻氣炸

▲捷運上，幾乎所有人都低頭滑手機！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

通勤族搭捷運，幾乎人人當低頭族，小心AirDrop忘了關，狂被陌生人傳圖騷擾！不過，一名女網友透露，日前在月台上等車時，手機跳出一張張圖片，上頭一句話溫馨提醒，讓她一看笑壞。

一名充滿氣質外型的女網友在臉書《爆廢公社》分享爆笑趣事，昨（17）日傍晚6時許，她在北捷忠孝新生站月台等車，忽然iPhone螢幕跳出AirDrop（無線傳輸功能）訊息通知。原PO仔細一看哏圖後秒噴笑，原來是有好心人提醒，「這位同學，你的AirDrop沒關！」

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原PO會心一笑，趕緊把AirDrop關閉，接著在社團隔空喊話「不論你是誰，謝謝提醒！」事後，她也更新解釋，「會謝謝他不單純只是提醒，要是有心人傳奇怪照片就不好了，日本有發生過。」

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▲原PO一看超感動！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

文章一貼出後，掀起大批網友回應，「戳到笑點，我差點笑死」、「黃金十二猛漢，『蕉流蕉流』吧」、「哈哈哈～我也有遇過耶！也是忠孝新生捷運站」、「之前在醫院病房，隔壁床太吵時我也有傳圖給對方，雖然對方講話音量一樣大聲」、「好貼心喔」、「我也收過，兒子從隔壁房間傳的」、「不關浪費電」。而原PO在留言串回應，「不止浪費電，日本發生過有人隨機傳裸照給附近的人！」

▲有網友收到MOMO圖片，整個嚇壞！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

即使兩用戶非好友，只要功能開啟狀態下，彼此就可互相傳圖，卻也成了騷擾他人的工具，不少苦主森77抱怨，「我在火車上遇過變態外勞，AirDrop忘了關，突然跳出視窗要我接收，是下體照，一按拒絕，他秒抬頭找人」、「沒事啦，我之前坐捷運一直有人傳Momo」、「我也是捷運上收到的，差一點按到接受」、「我遇過瘋狂傳恐怖照片的」。

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