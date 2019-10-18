岑子杰浴血街頭…無法確認兇徒族裔！梁振英「懸紅30萬港幣」緝兇

▲民陣召集人岑子杰遭5漢鐵鎚襲擊，倒地血濺馬路。（圖／翻攝臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

香港民陣召集人岑子杰16日晚間7時許遭4至5名不明人士持鐵鎚等武器襲擊，浴血旺角街頭。他頭部及手腳受襲，頭部有數個傷口需要縫針，目前留醫廣華醫院，情況穩定。前行政長官梁振英在facebook發帖，表示懸紅30萬元港幣（約新台幣117萬元）緝拿兇徒。

綜合港媒報導，岑子杰前晚遇襲後，被送往廣華醫院治理，情況穩定，昨日凌晨在facebook留言，表示醫護人員已為他「縫好針，處理好傷口」，也感謝警員迅速到場，促請警方盡快緝拿幕後元兇。民陣副召集人黎恩灝及陳皓桓等人17日中午探望岑子杰後會見傳媒表示，兇徒針對岑的頭部及手腳施襲，導致其頭部有3至5個傷口；他膝蓋及手臂都有受傷，幸無骨折，但日後需要進行物理治療。

至於岑子杰是否可認出蒙面兇徒部分容貌特徵？黎恩灝轉述岑子杰的說法稱，因違案發時用手保護頭部，所以無法確認兇徒的臉容及族裔。

▲梁振英懸紅30萬元港幣（約新台幣117萬元）緝拿兇徒。（圖／翻攝自《中新社》）

梁振英在facebook表示，「803基金」懸紅30萬港幣緝拿襲擊民陣召集人岑子杰的有關人士。「803基金」是梁振英設下的基金，從9月28日的帖文顯示，該基金有9項懸紅，包括「暴亂資金及物資流向資訊」、立法會議員鄺俊宇9月24日遇襲的兇徒身份等。

在岑子杰遇襲後，民陣同一天晚間發佈6項聲明，除了對這次事件的譴責，要求警方徹查，也強調「五大訴求，缺一不可，香港人，星期日尖沙咀見」。此外，聲明也呼籲更多人走出來，「向兇徒和政權表明我們不會就此退縮。」

我該答應女友嗎？