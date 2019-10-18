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神還原花生巧克力口味！全家懷舊「77乳加霜淇淋」全台20間門市搶先開賣

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▲▼全家77乳加霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家推出全新「77乳加霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

懷舊系霜淇淋好燒！繼果汁牛乳、彈珠汽水霜淇淋後，全家攜手「77乳加」推出聯名款霜淇淋「77乳加霜淇淋」，濃郁巧克力搭配花生牛軋風味，咬一口直接勾起兒時記憶，即日起至19日全台僅有20間全家搶先開賣。另全家也獨家推出「明治草莓優格膠原蛋白雪糕」，限量9萬支於10月23日正式開賣。

▲▼全家77乳加霜淇淋。（圖／業者提供）

▲搶攻女性市場，全家獨家推出明治草莓優格膠原蛋白雪糕。（圖／業者提供）

延續復古風潮，為喚起消費者記憶中的經典味道，全家聯名推出77乳加霜淇淋，一支售價39元，即日起至10月19日止於全台20間門市搶先開賣，10月20日正式販售，活動期間買霜淇淋就免費送限量5萬支的77乳加1支。另為搶攻女性市場，全家獨家推出明治草莓優格膠原蛋白雪糕，一支售價45元、嚐鮮價39元，10月23日起限量9萬支販售。

▲▼芋頭新品 。（圖／業者提供）

▲小7芋香霜淇淋只到12月3日止。（圖／業者提供）

除全家之外，小7也在10月9日起至12月3日推出期間限定的「芋香霜淇淋」，主要使用國產芋頭製作，香氣濃郁、口感綿密，另外還有「芋香綜合霜淇淋」，售價皆為49元，且第2件有6折優惠。

●「77乳加霜淇淋」搶先販售店鋪：

重慶店、中賓店、成都店、福林店、基隆富港店、汐止興中店、蘆洲保正店、蘆洲新民愛店、草悟道店、台中情人店、台中仁美店、台中崇大店、麗寶樂園店、大甲甲讚店、台南大學店、台南大學店、台南大豐店、高雄新樂店、高雄美新店、高雄大興店

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