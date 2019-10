明年G7峰會選定佛州川普度假村舉行　挨轟被彈劾調查「貪污更猖狂」

▲ 2020年G7領袖會議將在川普國家多羅高爾夫度假村舉行。(圖/翻攝自臉書/Trump National Doral Miami)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國白宮代理幕僚長馬瓦尼(Mick Mulvaney)17日宣布,2020年的七大工業國集團(G7)峰會已經選定於總統川普(Donald Trump)位在佛羅里達州邁阿密的川普國家多羅高爾夫度假村(Trump National Doral Miami)舉行,引起違反道德規範及商業利益爭議。

2020年G7峰會將由美國主辦,川普6月就曾透露想在自家高球俱樂部舉行。馬瓦尼17日中午在白宮宣布,峰會將在明年6月10日至12日進行,地點就在距離邁阿密國際機場(Miami International Airport)僅幾分鐘車程的多羅度假村。他說明,幕僚勘查過12個不同地點,認為多羅度假村設備完善,幾乎是為了這類活動量身訂做,「無疑是舉行這場會議的最佳場所」。

美國有線電視新聞網(CNN)此前便指出,若G7峰會真的選定多羅度假村,川普勢必面臨他可能從這場大型峰會中獲得經濟利益的質疑聲浪。馬瓦尼17日則對此宣稱,川普不僅不會從中獲利,還為政府省下大筆開銷。

儘管川普及馬瓦尼極力澄清,消息一出仍引來政府監督機構抨擊,被指有道德規範與利益衝突之嫌,也可能違反美國憲法中禁止總統收取外國政府款項的「薪酬條款」(Emoluments Clause)。

華盛頓公民責任及道德規範組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)執行董事布克賓德(Noah Bookbinder)譴責,白宮在眾議院對川普通烏醜聞展開彈劾調查之際下此決定令人難以置信,「考慮到總統因濫用職權可能面臨的後果,我們本以為他至少會暫時減少明目張膽的貪污行為,但他反而更加猖狂,利用政府的權力來支撐他舉步維艱的高爾夫業務。」

