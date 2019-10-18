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5歲童發高燒…護士12hrs「注射3次類固醇」　媽質疑反被嗆：打錯藥又不會死！

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▲▼5歲童12小時被瘋狂注射類固醇。（圖／記者鄭思楠攝）

▲5歲童12小時被瘋狂注射類固醇。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省青島市的李姓年輕媽媽日前帶著5歲的兒子，來到東莞探親，原本是想來度過一個愉快的假期，卻遭遇了一件難以置信的事。當時，兒子突發高燒送醫住院，被診斷為肺炎，沒想到在12小時之內竟然被護士連續注射3次類固醇藥物。她質疑詢問，反被對方怒嗆，「打錯藥又不會死！」

據《看看新聞》報導，李女9月30日帶著5歲的兒子小軒（化名）來到東莞姐姐家，因為兒子突然發燒，便在姐姐的建議下到東莞中醫院求診。她說，當時醫生檢查說是肺炎，就讓小軒住院了。

小軒1日下午住院治療，期間一直高燒不退，隔日還發燒到41.4度。情急之下李女找到當天值班醫師詢問，「醫生說開點類固醇-地塞米松（Dexamethasone），但他提醒『不能常規用也不能超過劑量』；當晚醫生開過這個藥之後，孩子燒退下來了。」

但是，到了4日凌晨一兩點鐘，孩子體溫又升到39度以上，一直沒有退下。著急的李女想再次去找當天值班醫師，但找不著，便通過護士想轉告情況。

▲▼5歲童12小時被瘋狂注射類固醇。（圖／記者鄭思楠攝）

▲媽媽質疑反遭怒嗆。（圖／翻攝自看看新聞）

凌晨4點的時候，看到小軒又被護士注射了類固醇，李女立即感到非常疑惑。不過，隨後更意外的事情發生了，她說，4日早上9點左右，另外一個護士拿著藥又進來了，居然又是4點剛注射的類固醇，「我當時震驚了立即詢問，但遭到護士超不耐煩回應『沒有錯。』」

李女說，護士的態度讓她十分氣憤，後面越想越不對，便去找小軒的主治醫生，「醫生卻說這個藥不是他開的！我越想越覺得恐懼，不知道這個藥會不會對我兒子造成影響，趕緊找到護士；護士承認確實打錯藥，但依然態度強硬的把我說了一頓。」

讓她更加難以接受的是，當走回病房看孩子時，發現孩子打點滴的藥還是同一種類固醇，「既然是打錯了藥，為何醫院卻沒有人立即停止用藥。」李女氣憤表示，院方雖然承認操作失誤，但始終只強調對孩子沒有影響。

目前，東莞市醫調委介入調解，院方把涉事護士叫到家屬面前當面道歉。李女無奈表示，萬幸此次對孩子沒有造成太大影響，但醫院方面的疏忽自己無法接受，「醫院要認真對待這樣的烏龍事件，避免再有同類的事故發生。」

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