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洪秀柱批：陳菊4次請假跑選舉　賴清德234天不進議會

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▲洪秀柱出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席洪秀柱。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜15日在主持完市政會議後，16日起請假全心全力投入2020總統大選，他宣示要將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣，「重建台灣榮光、重建中華民國光榮」。國民黨前主席洪秀柱18日表示，民進黨不斷拿請假參選一事攻擊，但前高雄市長陳菊光是請假跑選舉就有四次的紀錄，前台南市長賴清德更是連假都不用請，直接234天不進市議會，難道這樣的行為選民就應該接受嗎？

洪秀柱表示，綠營不斷拿請假參選一事攻擊韓國瑜市長，特別是行政院長蘇貞昌，在媒體前重話抨擊韓市長「邏輯不通」、用各種酸言酸語挖苦韓市長，但翻開過去的紀錄，民進黨內不乏帶職參選、請假參選、甚至是請假輔選的民代或首長，每一次選舉民進黨都要拿請假參選大作文章，真以為選民如此健忘，還是認為全臺灣民眾都這樣的接受雙重標準？

洪秀柱舉例，2000年的副總統呂秀蓮，當時還是在桃園縣長任內，也一樣請假參選；去年的地方選舉，嘉義縣的前縣長張花冠與陳明文，還雙雙請假「輔選」；至於蘇貞昌不但曾兩度請假參選，2004年在台北縣要爭取連任時，接受媒體的採訪也曾說過「有選舉活動就依規定請假」這樣的話，這套標準為何到韓國瑜市長身上就自動轉彎了？

洪秀柱說，更不用提陳菊光是請假跑選舉就有四次的紀錄，賴清德更是連假都不用請，直接234天不進市議會，難道這樣的行為選民就應該接受嗎？民進黨唯一的標準，就是雙重標準，自己做可以、別人做就不行，這樣的政黨到底「民主」在哪裡？「進步」在哪裡？

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