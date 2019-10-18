懷疑陰道藏毒！警令她張開雙腿...大手拉出「白色不明物」慘賠626萬

▲西姆斯的內衣褲都遭強制拉開，用手電筒反覆照射。（圖／達志／示意圖）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國女子西姆斯（Natalie Simms）在路邊臨檢時，遭警探威爾森（Mara Wilson）懷疑夾帶毒品，甚至被強迫將雙腿打開，抽出衛生棉條，好讓對方確認陰道中確實沒有任何違禁品，而當時甚至有5名男警在場，事後西姆斯不甘受辱，一狀怒告威爾森踐踏她的人格及尊嚴。

據《每日新聞》報導，40歲的西姆斯2016年時，坐在聖安東尼奧（San Antonio）的街邊等待男友，卻有群警察忽然走近，指控她身懷毒品，西姆斯為了證明自己的清白同意臨檢，沒想到女警威爾森卻懷疑她將毒品藏在私密部位，不僅拉開她的內衣褲，還用手電筒反覆照射，並懷疑露出的「白色物體」就是毒品，直接動手抽出，導致西姆斯當場血流如注。

過程中至少有5名男警在場，還有路上行人在附近走動，雖然西姆斯一度詢問能否到警局再檢查，卻遭威爾森拒絕，僅要求她轉身。西姆斯說，雖然最後證明了自己的清白，但她的「人格和尊嚴」已經失去了，不甘受辱的她一狀將威爾森告上法院。

導致整起事件的威爾森則於2017年5月退休，雖然西姆斯曾投訴該案，但威爾森的績效評估仍被標註「超乎預期」。案件近日做出初步判決，聖安東尼奧市政府必須賠償西姆斯20.5萬美元（約新台幣626萬元），以彌補精神損失。西姆斯的律師馬龍則說，「她很高興能展開新生活。」

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