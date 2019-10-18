香港網紅遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者朱世凱／綜合報導

香港女網紅潘曉穎去（2018）年2月來台遊玩時，不幸遭到男友陳同佳殺害，遺體甚至被裝進行李箱中丟在捷運竹圍站附近，震驚港台。陳同佳事後被港警以謀殺案罪名拘捕，不過據傳他本（10）月23日因為「洗黑錢案」即將刑滿釋放，讓陸委會發言人邱垂正17日強調，希望港府積極續押追訴殺人罪。有消息指出，陳同佳同意出獄後前往台灣自首，為個人錯失承擔責任，他也希望台灣當局不要判處死刑。

▼潘曉穎屍身最後被裝在粉色行李箱中丟棄。（圖／ETtoday資料照）

據香港《星島日報》報導，可靠消息指出，在牧師的勸服之下，陳同佳同意出獄後前往台灣自首，為個人錯失承擔責任，陳同佳也希望台灣當局不判處死刑。消息人士稱，陳同佳知道自己犯下大錯，但勇於承擔罪責，希望外界給他改過機會，他也對死者家屬表示了最大的歉意，亦對整起事件引發的社會風波感到內疚。

報導也指，陳同佳出獄後會留在香港一段時間與家人相聚，之後動身赴台，不過案件結果仍要視台灣方面如何處理。邱垂正先前表示，港警已掌握許多未提供台灣的證據，而陳男疑似在港就有預謀的跡象，因此港府應該積極續押追訴，「只要港府提出請求，我方將在平等、尊嚴、互惠原則下，盡速提供本案在台相關證據，讓正義得以伸張，早日還給受害家屬公道。」

▼情侶來台遊玩卻演變恐怖命案。（圖／翻攝當事人臉書）

據悉，潘曉穎父親2018年報案表示，女兒與香港男友陳同佳春節時期來台觀光，但陳男最後一個人回香港，潘女失蹤。台北市警方獲報後，隨即調閱監視器畫面找人，陳同佳於2月17日獨自拖著粉紅色行李箱離開大同區南京西路一間旅店。港警同年3月13日下午6點多逮捕陳嫌，他也坦承女友已被自己殺害，並將她裝入行李箱內，棄屍竹圍捷運站後方草叢。

雖然他承認犯下本案，但因台港無引渡協議，無法引渡陳男到台灣接受司法調查；再加上陳男在香港認罪獲減刑，最終陳男僅被判處29個月有期徒刑，據傳他將在23日獲得釋放。

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