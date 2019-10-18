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魚刺卡喉嚨！衰男全身臟器慘遭「細菌狂啃食」…還狂爆膿汁

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▲▼廣東男被魚刺卡喉，多器官衰竭。（圖／翻攝自看看新聞）

▲廣東男被魚刺卡喉，多器官衰竭。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

吃魚被魚刺卡住喉嚨很常見，但是廣東省廣州市一位徐姓男子日前卻因為這麼一個小小的刺，險些喪命。當他被魚刺卡喉後，因為局部的粘膜被劃破，隨後竟然被一種可怕的「食肉菌」感染，內部臟器狂流膿汁，最後腎肝衰竭，緊急入醫急救。

據《看看新聞》報導，徐男是因為魚刺卡喉嚨後，被病菌通過傷口入侵身體，罹患「壞死性筋膜炎」，險些喪命。

中山大學附屬第三醫院耳鼻咽喉科主治醫師王志遠說，「這個病是有多重細菌的感染，病菌的獨立性比較強，通過口腔進入身體筋膜的間隙、頸部的間隙，一直往下延伸，繁殖生長，延伸至胸腔，甚至有可能到達縱膈，會對全身多器官造成一個衰竭。」

▲▼廣東男被魚刺卡喉，多器官衰竭。（圖／翻攝自看看新聞）

▲醫生緊急救助了男子。（圖／翻攝自看看新聞）

手術中，醫生將患者膿腫的膿液全部清除，並且清創壞死的組織，順利完成了手術。目前，徐男全身的各項指標迅速好轉，病情得到了控制。

醫生表示，喉嚨卡刺的情況經常出現，「喝醋、大口吞飯菜都是錯誤的做法，更加容易造成二次損害。」王志遠提醒，「第一時間在家裡可以做一些自救的動作，比如輕輕地咳嗽一下，通過咳嗽反射可以咳出來，如果咳不出來，儘快到醫院將（魚刺）取出來。」

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