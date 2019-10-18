加拿大兄弟分隔兩地買到同號碼獲85萬　三年內中獎2次　

▲基諾（KENO）彩券。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

兄弟之間真的有心電感應！加拿大不列顛哥倫比亞省兩兄弟丹尼爾（Daniel Boylan）和弟弟肯尼斯（Kenneth Boylan）分別在8日和9日各自在不同地區購買彩券，沒想到竟然選中同一組號碼，還幸運的中獎，兩人的獎金加起來高達36,000加幣（約新台幣85萬元）。

根據報導Cowichan Valley報導，哥哥丹尼爾表示，得知獲獎的那刻簡直不敢相信，「能在不同地區買到相同號碼，並且同時中獎，真的太神奇了！」這是兩人三年來第二次中獎，丹尼爾表示將利用這筆獎金在泰國度過聖誕節，而弟弟打算帶著孩子們去迪士尼樂園遊玩。

兩兄弟玩彩券已有多年經驗，早在2017年就贏得「Scratch＆Win」彩券的最大頭獎，當時獲得獎金250萬加幣（約新台幣6千萬元），獲獎之後依然持續購買彩券，並用相同的六個數字投注「基諾彩券」（KENO）。

「基諾（KENO）」彩券採用組合方法進行選號，從1到80個號碼中任意選取1至10個號碼投注，開獎時系統從80個號碼中，隨機產生20組作為中獎號碼，中得數字越多獎金越高。