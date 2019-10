加拿大兄弟分隔兩地買到同號碼獲85萬　三年內中獎2次　

▲基諾(KENO)彩券。(圖/翻攝自維基百科)

實習記者施怡妏/綜合報導

兄弟之間真的有心電感應!加拿大不列顛哥倫比亞省兩兄弟丹尼爾(Daniel Boylan)和弟弟肯尼斯(Kenneth Boylan)分別在8日和9日各自在不同地區購買彩券,沒想到竟然選中同一組號碼,還幸運的中獎,兩人的獎金加起來高達36,000加幣(約新台幣85萬元)。

根據報導Cowichan Valley報導,哥哥丹尼爾表示,得知獲獎的那刻簡直不敢相信,「能在不同地區買到相同號碼,並且同時中獎,真的太神奇了!」這是兩人三年來第二次中獎,丹尼爾表示將利用這筆獎金在泰國度過聖誕節,而弟弟打算帶著孩子們去迪士尼樂園遊玩。

兩兄弟玩彩券已有多年經驗,早在2017年就贏得「Scratch&Win」彩券的最大頭獎,當時獲得獎金250萬加幣(約新台幣6千萬元),獲獎之後依然持續購買彩券,並用相同的六個數字投注「基諾彩券」(KENO)。

「基諾(KENO)」彩券採用組合方法進行選號,從1到80個號碼中任意選取1至10個號碼投注,開獎時系統從80個號碼中,隨機產生20組作為中獎號碼,中得數字越多獎金越高。

