影／連千毅還在關…小弟賢賢「連式口吻」直播重起爐灶！8000粉絲湧入：心甘情願

地方中心／高雄報導

網紅直播主連千毅因涉及恐嚇、組織犯罪，目前仍被關押在高雄看守所中，其經營的直播拍賣事業也因假貨風暴而受到重挫；但連千毅身旁的小弟「賢賢」在沉寂一段時間後，17日晚間9時許決定代大哥上陣挽回氣勢，久違地臉書上開啟直播叫賣，還維持過往的「連式風格」；昨晚這重出江湖的第一槍，也打下不錯成績，在線觀看人數一度突破8000大關。

▲「賢賢」過去時常在連千毅的直播中露臉，對粉絲來說並不陌生。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

賢賢過去時常在連千毅直播平台露臉，身穿西裝、戴著黑框眼鏡，相貌斯文有禮；在大哥連千毅掀起「直播主之亂」後，雪球越滾越大，不但遭警方意外查獲「假貨風暴」，就連身旁的辣模黑歷史也被起底。

▲直播天王連千毅涉案遭逮，目前仍在高雄看守所中。（圖／記者洪正達攝）

在大哥入監許久後，賢賢終於選擇打破沉默，12日晚間PO文預告，將在個人臉書於17日晚間9點直播與大家見面。消息曝光後果真吸引不少粉絲等待，昨晚復出的直播首戰可謂相當成功，在線人數一度突破8000人；而賢賢直播方式、口吻仍維持一貫的「連式風格」，還大方放送「100支電子錶、再加碼送1000條咬錢龍抓」。

但賢賢疑似為了避免高調惹禍、重蹈連千毅的覆轍，在昨晚直播結束後火速刪除影片，同時感性PO文，「今天真的很感動，非常感謝大家的支持與鼓勵，本人我再次感謝關心支持我的朋友們，我謹記在心，謝謝大家！」同時預告未來將再開直播「再送一波」。

▲賢賢12日在個人臉書PO出直播預告。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

對此，網友的反應也相當兩極，有連粉大力表態支持「酸民整天吃飽沒事幹，直播賣東西有拿刀槍逼你買？不支持就安靜，別整天假貨有的沒的」、「你們就確定那16件假貨是販售的物品嗎？不可以是內部員工或他自己所擁有的嗎？」「我朋友有買到手錶，他們都很高興，不要管人家怎麼說，心甘情願買的，加油」、「假包包也能裝東西、假錶也能看時間，賣假貨又如何？人家也要養家活口，別計較那麼多了！」

但也有網友狂噴，「直播一次沒事，直播個五次就能跟漢堡王當室友了」、「你老闆都被抓進去蹲了，我看你也別想混了」、「怎麼刪直播了，怕被查？心裡有鬼嗎？」、「刷一整排假貨」、「是要不要退款？現在出事情就躲起來，算什麼？」「什麼都沒交代，完全當作沒發生過，然後又重起爐灶，不是打著有家庭要養就不說明、做過的事情就都不存在，想做就先處理之前大家的疑問！」

他奶奶的美麗小秘訣

▼賴賢賢昨（17日）晚間直播，線上人數一度突破8000大關。（圖／翻攝賴賢賢臉書）