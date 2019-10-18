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上任以後「超友台」！　布拉格市長：中國施壓「可笑又可悲」

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▲▼布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）友台立場鮮明。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）友台立場鮮明，他於16日表示，自己並沒有特別感受到中國方面施加的壓力，而且如果仔細觀察，將會發現北京某一些施壓手法「可笑又可悲」。據了解，賀吉普上任以後，呼籲修改一中條款卻未獲得回應，最終與北京市解除姐妹市關係。

布拉格哈維爾圖書館（Václav Havel Library）於16日舉辦以「台灣」為主題的座談會，將近100個座位座無虛席。賀吉普受邀參加，被問及「是否曾因友台立場受到中國壓力」時回應，其實事情沒有一般人以為的那麼可怕，他自己就沒有特別感受到壓力，如果仔細觀察，就會發現中國某一些施壓手法「可笑又可悲」。

▲▼捷克布拉格市長賀吉普Zdenek Hrib訪團拜會台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲捷克布拉格市長賀吉普與台北市長柯文哲會面。（圖／記者李毓康攝）

賀吉普舉例，中國報復布拉格解除姐妹市關係，取消境內許多名字裡有「布拉格」的表演團體演出資格，但是其中「布拉克弦樂四重奏」（Pražák Quartet）的命名是來自於創辦人的名字，根本與捷克首都無關。

根據《中央社》報導，外交部次長徐斯儉、美國國家民主基金會總裁格什曼（Carl Gershman）、捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）負責人馬定和（Martin Hála）等人也應邀出席座談會。

徐斯儉致詞時，回顧台灣歷史與民主化進程，介紹台灣多元的信仰與族群。他強調，對於台灣人而言，民主、人權、法治已經成為「生活方式」，鼓勵大家效法美國、德國民眾提出請願，建議政府與台灣建立正式外交關係。

格什曼說，他相信壓迫只會帶來更大的反彈，強調「中國是否能成為正常國家」，將是解決台灣問題的關鍵，也是美國很大的挑戰。

據了解，這場座談會是捷克前總統哈維爾（Václav Havel）創辦的「公元兩千論壇」（Forum 2000）周邊活動。前台灣民主基金會副執行長陳婉宜也提到，哈維爾2004年曾經訪台，一直都非常支持台灣。

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