　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

她戴超長假睫毛搭快艇　風一吹來超狼狽...網笑：要起飛了嗎？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

實習記者羅明輝／綜合報導

許多女生為了讓自己看起來更加明艷動人，都會戴上又長又翹的假睫毛來增色，不過這樣一對假睫毛，有時候也會意外造成些小困擾。最近有段影片在網路上瘋傳，只見有一名非裔女子戴著超級長的假睫毛搭乘快艇，但隨著強勁的大風吹來，假睫毛就像扇子或是魚尾般瘋狂拍動，拍的她眼睛都張不開，逗趣的一幕令網友都笑翻。

根據「Pedestrian」網站報導，從影片中，可以看見這名戴著長長假睫毛的非裔女子正坐在快艇上，身後還有其他一同搭乘的親友。當她將手機舉起、湊近自己的臉龐時，假睫毛突然間就隨著陣陣揚起的大風開始快速拍動，連帶瘋狂拉扯著她的眼皮，讓她無論睜眼還是閉眼都相當困難，最後女子似乎已經放棄抵抗，對著鏡頭露出一個哭笑不得的無奈表情。

▲▼ 女子的超長假睫毛被大風不停拉扯。（圖／翻攝自instagram／theshaderoom）

▲ 女子的超長假睫毛被大風不停拉扯。（圖／翻攝自instagram／theshaderoom）

這段影片被放上網路後，立刻在YouTube、臉書、推特、Reddit論壇，甚至是微博都引起一陣熱議，吸引數千數萬名的網友觀看、按讚、分享。網友紛紛在下方留言，「我被種草了！我現在就想知道她是用哪個牌子的睫毛膠」、「睫毛這樣一直拍呀拍的，很像兩隻蝴蝶一樣，會不會最後就起飛了」、「跟我家壞掉的眨眼娃娃好像」、「這假睫毛很兇耶，一直鞭打她的臉，我笑好久」、「感覺她的眼皮都要被扯飛了」、「這睫毛比她的頭髮都還要長」

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！

ET快訊
即／五月天演唱會「宣布加場」！開賣時間點曝光
即／辣模子涵曬「警察鐵證」回應了！忍4天酸民攻擊：給我喘息空
南山1381位保戶「被死亡」慘遭通報身故！保險局說話了
北市勞動局開罰Uber Eats 30萬：外送員身亡未即時通
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

買「噁心家用商品」還要答藝術為何重要　班克斯刊22種品項：販售失望！

她戴超長假睫毛搭快艇　風一吹來超狼狽...網笑：要起飛了嗎？

媽媽攜手兒子變性成「父女」　丈夫：無論男女，我愛的是妳這個人

雙胞胎護士接生雙胞胎　新手爸：太特殊的緣份了

40萬年前洞穴中發現儲存骨髓痕跡　肉品可保存九週

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

買「噁心家用商品」還要答藝術為何重要　班克斯刊22種品項：販售失望！

她戴超長假睫毛搭快艇　風一吹來超狼狽...網笑：要起飛了嗎？

媽媽攜手兒子變性成「父女」　丈夫：無論男女，我愛的是妳這個人

雙胞胎護士接生雙胞胎　新手爸：太特殊的緣份了

40萬年前洞穴中發現儲存骨髓痕跡　肉品可保存九週

男子疑事業不順心萌短見　善警即時尋獲挽救一命

IU痛失雪莉…公司硬起來！　「已蒐集證據提告」槓上惡評者：絕不和解

大樂透頭獎7.7億！台彩公布「12名億元得主」分析…星座、生肖、臉型曝光

交警遭噴水火大嗆婦「要國賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

西班牙金髮公主靦腆淺笑超甜美　頭仰45度、輕揮小手一展親和力

快訊／手刀來搶票！　五月天演唱會宣布加場了　

情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

明明點微糖卻覺得爆甜？10個影響甜味感受的因素

美組織抽檢168種市售嬰兒食品　95%含重金屬

BMW鬧區車震！男女「上下交疊」嗨搖　車窗大開路人狂拍…女主靚照洩出

新奇熱門新聞

數學家曝披薩「最公平切法」...網一看傻眼

母子攜手變性成父女　丈夫用愛支持

她戴超長假睫毛搭快艇　風一吹來超狼狽

韓女吃烏賊遭口爆　精蟲直射口腔

雙胞胎護士接生雙胞胎　新手爸：特殊的緣份

約「豪乳清純正妹」喝咖啡！他見航空母艦嚇歪...

美國公路強搭便車的「黑瞳少年」

陰莖7個真相　連大腦都攔不住它!

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

40萬年前已知儲存食物　可保存九週

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

世界最長單字　189819字母組成

「小強奶」超營養　比牛奶高4倍

更多熱門

相關新聞

NBA總管調查46%看好快艇奪冠

NBA總管調查46%看好快艇奪冠

今年度的NBA總管調查出爐，快艇今夏補進兩大搖擺人雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)，被評為最成功的休賽季操作，更有46%的總管看好這支仍在尋求隊史首冠的洛城「老二」贏得2019-20賽季的總冠軍；緊追在後的則是上季年度MVP「字母哥」帶領的公鹿隊，密爾瓦基的得票率為36%。

喬治、AD談「雙核」成為主流

喬治、AD談「雙核」成為主流

比佛利：雷納德一點也不安靜

比佛利：雷納德一點也不安靜

羅瑞持續缺陣！快艇等4隊想追他

羅瑞持續缺陣！快艇等4隊想追他

雷納德快艇首秀7分、6助攻

雷納德快艇首秀7分、6助攻

關鍵字：

假睫毛快艇

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

更多

最夯影音

更多
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面