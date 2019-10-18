她戴超長假睫毛搭快艇　風一吹來超狼狽...網笑：要起飛了嗎？

實習記者羅明輝／綜合報導

許多女生為了讓自己看起來更加明艷動人，都會戴上又長又翹的假睫毛來增色，不過這樣一對假睫毛，有時候也會意外造成些小困擾。最近有段影片在網路上瘋傳，只見有一名非裔女子戴著超級長的假睫毛搭乘快艇，但隨著強勁的大風吹來，假睫毛就像扇子或是魚尾般瘋狂拍動，拍的她眼睛都張不開，逗趣的一幕令網友都笑翻。

根據「Pedestrian」網站報導，從影片中，可以看見這名戴著長長假睫毛的非裔女子正坐在快艇上，身後還有其他一同搭乘的親友。當她將手機舉起、湊近自己的臉龐時，假睫毛突然間就隨著陣陣揚起的大風開始快速拍動，連帶瘋狂拉扯著她的眼皮，讓她無論睜眼還是閉眼都相當困難，最後女子似乎已經放棄抵抗，對著鏡頭露出一個哭笑不得的無奈表情。





▲ 女子的超長假睫毛被大風不停拉扯。（圖／翻攝自instagram／theshaderoom）

這段影片被放上網路後，立刻在YouTube、臉書、推特、Reddit論壇，甚至是微博都引起一陣熱議，吸引數千數萬名的網友觀看、按讚、分享。網友紛紛在下方留言，「我被種草了！我現在就想知道她是用哪個牌子的睫毛膠」、「睫毛這樣一直拍呀拍的，很像兩隻蝴蝶一樣，會不會最後就起飛了」、「跟我家壞掉的眨眼娃娃好像」、「這假睫毛很兇耶，一直鞭打她的臉，我笑好久」、「感覺她的眼皮都要被扯飛了」、「這睫毛比她的頭髮都還要長」

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