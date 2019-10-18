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南加州20年來最大地震「喚醒沉睡斷層」　能量積150年…恐引毀滅性釋放

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▲▼南加州地震，里奇克萊斯特（Ridgecrest）災情。（圖／路透）

▲南加州里奇克萊斯特（Ridgecrest）在7月發生重大地震。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

南加州里奇克萊斯特（Ridgecrest）今年7月發生芮氏規模6.4及7.1地震，被稱為20年來最大地震。如今加州理工學院（Caltech）及噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）聯合研究發現，南加州一個穩定斷層受地震影響，開始逐漸活躍，不排除引發規模8以上的地震。

綜合外媒報導，南加州於7月發生2次強震，隨後有超過10萬次的餘震，最強烈的地震發生在洛杉磯以北200公里處。科學家認為，這將會影響附近的斷層，引發規模更大的地震，甚至衝擊其他「怪獸級」斷層，「這是我們對現代地震監測系統的一次真正考驗」。

加州理工學院物理學助理教授扎卡里羅斯（Zachary Ross）表示，此次地震會成為歷史上紀錄最完整的地震序列之一，揭示了相關地震是如何發生的。

從衛星雷達及地震監測器收集的數據來看，位於莫哈韋沙漠（Mojave Desert）的蓋洛克斷層（Garlock fault）橫跨，綿延300多公里，在過去500年左右都相對平靜。但受里奇克萊斯特的地震影響，蓋洛克斷層已經開始移動，並出現一條約30公里的隆起。

▲▼南加州地震，里奇克萊斯特（Ridgecrest）災情。（圖／路透）

▲里奇克萊斯特的地震恐怕會引發其他斷層活動。（圖／路透）

若蓋洛克斷層因此發生地震，洛杉磯、聖塔克拉利塔（Santa Clarita）、文圖拉郡（Ventura）以及克恩郡（Kern County）都會相當有感，連帶多個軍事基地、水道也會受影響。

更糟的是，蓋洛克斷層地震恐怕會帶動位於南加州延伸帶、長約1200公里的「怪獸斷層」聖安地列斯斷層（San Andreas），特別是聖安地列斯斷層已經平靜了超過150年，從未有過大地震或能量釋放，一旦不穩定，恐怕會是毀滅性的大地震。

報導指出，大地震一般由長斷層斷裂所引起，但里奇克萊斯特的地震卻是許多小斷層產生的大規模地震，比起前者更為複雜。目前也無法確認蓋洛克斷層的隆起是否會引發地震、如何釋放能量等，也尚不能判斷其地震帶來的影響，需要持續觀察。

此項研究將於10月18日發表於《科學》（Science）期刊上。

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