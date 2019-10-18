交通新制報你知　屏東警民力量動起來

▲因應10月1日起新法修正施行「保護視障者及行人新規定」及「電動自行車違規新制」，屏東縣警民動起來宣導。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應10月1日起新法修正施行「保護視障者及行人新規定」及「電動自行車違規新制」，屏東縣政府警察局結合民間業者以車隊遊行方式，在市區繁忙路段和人潮眾多的傳統市場等處所，利用大聲公喊話器，向市民朋友宣導交通新制，籲請用路人遵守，以免受罰。

▲▼車隊遊行宣導、傳統市場宣導。

為宣導這次活動，加深民眾印象，屏東警方除動員警力、志工，更召集民間車行業者，組成宣導車隊，搭配鮮明的宣導旗幟，深入街道巷弄傳達交通安全訊息，並在傳統市場進行新制法令重點說明，發放傳單。

為讓新住民、移工也能了解及遵守新法規定，特別印製英文、印尼文、越南文等多國語言宣導，新住民看到熟悉的母語感到很親分，感受到警察局的用心。另搭配有獎徵答，讓市場內攤商都暫時放下手邊的工作參，炒熱氣氛，達到宣導效果。

屏東縣政府警察局局長葉明潭呼籲，交通修法是以安全為最大考量，也提醒駕駛朋友行經行人穿越道有行人通行時，請確實禮讓行人優先通行；另騎電動自行車必須戴安全帽，且不得任意改裝電動自行車，千萬勿存僥倖心態，以免危害自身與他人安全。