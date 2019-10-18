孫子薪水匯我戶頭！　愛賭阿公「每天簽牌」欠一屁股債　硬扯：我是要幫孫存錢

▲張姓同事的阿公要錢要到店裡來。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

一名在火鍋店工作的員工，昨天遇到一位老人來店裡，對方開頭就問「張XX有沒有在這邊上班？」接著還問一個月賺多少錢這類私人問題，最後表明自己是張XX的阿公，之所以問這些是想要店家把薪水直接匯到他戶頭，因為他擔心孫子會亂花錢，所以「放我這邊比較保險，我一個老人不花錢的！」

這名員工在臉書社團「爆怨公社」表示，其實他之前就有耳聞張姓同事的阿公「每天都在簽牌」，所以大家都知道，如果這位老人來要錢也絕對不能給。當下原PO和那位老人解釋，薪水沒辦法匯到家人戶頭，因為店家有規定只能匯到本人帳戶，想不到對方仍堅持自己是要「幫孫子存錢」，薪水匯到他那邊很安全，保證不會花掉。

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▲賭到家人都不敢再跟他有聯繫。非當事者（示意圖／pixabay）



不過，其實張姓同事每個月已經有匯5000元給阿公，所以原PO就問對方，「5000很多了啊！你不是沒什麼在花錢 ，要那麼多幹嘛？」想不到對方被這麼一問便無話可說，頓時惱羞成怒地狂罵，「我就說我是他阿公，你聽不懂喔！我要幫他存錢！又不是拿去花掉！為什麼不能？」甚至還揚言要客訴原PO，最後抄不滿地抄下客訴電話才悻悻然離去。

隔天那名張姓員工來上班時透露，阿公最近又賭博輸了5萬多，家人們已經不是第一次幫他收拾殘局，如今大家都不敢再幫他還債，親戚也都切割得很乾淨，深怕再次被牽連。

網友看完也表示，「老人家都會說我有一天一定會中大筆的，重點輸的多過於中啊！」「有這種家人真的很悲哀，能遠離就遠離的好。」「跟我一個朋友她爸一樣，以前竟然會去她上班公司拿光她一個月薪水。」「聽我外婆說過，我爸一夜贏80萬回來！放沒一天…80萬全輸光光…」。

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