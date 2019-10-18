茉莉花那股淡淡的幽香　枋寮農友蔡玉生「鍾」情超過20年

▲屏東縣枋寮鄉民蔡玉生栽種茉莉花超過20年 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

不少人喜歡茉莉花那股淡淡的幽香，枋寮鄉民蔡玉生是屏東縣最早栽種的農友，種植時間超過20年，目前以剪枝葉運銷花卉市場供做花藝材料，可說是最佳綠葉花材。

62歲的蔡玉生，原在外地上班，因對農業很有興趣，長輩也都務農，上班一段時間想轉換跑道，於是家中田地騰出1分多地讓他種蝴蝶蘭，但市場比不上大規模企業，他慢慢改種黃椰子等花卉材料，為了開拓市場，他到高雄開花店，希望能自產自銷，但發現人力不足，最後捨花店專心務農。

他說，母親生病期間，他返鄉務農，方便照顧，跳脫枋寮農民常種的蓮霧及芒果，他選擇種茉莉花，當時做的人很少，有人以為他在種菜，目前面積約6分多地，兩夫妻管理上剛好可以調配時間。

他指出，茉莉花剪綠葉銷售，一年四季都能採收，每天清晨5點多上工，一天量約在1000枝左右，銷售到全台主要花卉市場，也直銷到花店。

由於茉莉花怕水，要畦做高，除方便排水，也有利採收，適當肥培管理，平常修剪枯枝老葉，生命週期約7年，以枝條著地可長出一株新苗，不用翻種相對減少成本。

農糧署南區分署長姚志旺表示，茉莉花雖非市場主流花卉，但以綠葉為銷售花材，往往有畫龍點睛的作用，在市場上很受歡迎。