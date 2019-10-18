韓國瑜寫下2創舉！自稱跟韓愈「500年前是一家」　地方人士：很對漁民味

▲韓國瑜小琉球三隆宮舉辦土地傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日到屏東展開傾聽之旅，他此行寫下總統參選人2創舉，第一是首度有總統參選人夜宿小琉球，第二則是首位參訪唐宋八大家之首韓愈祠堂的政治人物。

國民黨總統參選人韓國瑜的「韓假」首日（16日），選擇從屏東展開「傾聽之旅」，晚間抵達小琉球與鄉親會談，不少民眾紛紛上台提出自己的意見。此時，有一名女子提到希望廢除一例一休，而韓國瑜則直言「一定會重新檢討」。另外還有人提議收入島費，韓國瑜則說，這應該可以來思考。

針對許多鄉親的提議，韓國瑜致詞時提到，今天是他的傾聽之旅第一站，自己第一次到小琉球，更是第一次在小琉球過夜。他有聽過高雄副市長李四川說過，阿公和爸爸都是討海人，日子過得很辛苦，每天吃鮪魚、土虱，讓他覺得琉球人很幽默，而且琉球人有個天性，就是即使沒有錢，仍然樂觀面對，「小琉球，了不起！」

▲韓國瑜內埔天后宮昌黎祠參拜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜第二天則去祭拜韓愈的內埔天后宮，韓國瑜在致詞時，不斷提到韓愈，他表示，「500年前一家人來到這裡，而我也姓韓，跟韓愈出是本家，出於同宗，所以來到這裡心情特別激動，也特別特別開心」。

根據《聯合報》報導，韓國瑜這次屏東行也留下兩項總統參選人創舉，除了是夜宿小琉球第一人外，也是首位參訪唐宋八大家之首韓愈祠堂的政治人物。有地方人士透露，過去前總統陳水扁跟南部農漁會關係不錯，但蔡英文無法跟農漁民接地氣，所以只能用政策綁樁。如今韓國瑜個性跟漁民很對味，所以可以直接走入人群做直銷。