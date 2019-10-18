　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜寫下2創舉！自稱跟韓愈「500年前是一家」　地方人士：很對漁民味

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜小琉球三隆宮舉辦土地傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜小琉球三隆宮舉辦土地傾聽之旅。（圖／記者洪正達攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日到屏東展開傾聽之旅，他此行寫下總統參選人2創舉，第一是首度有總統參選人夜宿小琉球，第二則是首位參訪唐宋八大家之首韓愈祠堂的政治人物。

國民黨總統參選人韓國瑜的「韓假」首日（16日），選擇從屏東展開「傾聽之旅」，晚間抵達小琉球與鄉親會談，不少民眾紛紛上台提出自己的意見。此時，有一名女子提到希望廢除一例一休，而韓國瑜則直言「一定會重新檢討」。另外還有人提議收入島費，韓國瑜則說，這應該可以來思考。

針對許多鄉親的提議，韓國瑜致詞時提到，今天是他的傾聽之旅第一站，自己第一次到小琉球，更是第一次在小琉球過夜。他有聽過高雄副市長李四川說過，阿公和爸爸都是討海人，日子過得很辛苦，每天吃鮪魚、土虱，讓他覺得琉球人很幽默，而且琉球人有個天性，就是即使沒有錢，仍然樂觀面對，「小琉球，了不起！」

▲▼韓國瑜內埔天后宮昌黎祠參拜。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜內埔天后宮昌黎祠參拜。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜第二天則去祭拜韓愈的內埔天后宮，韓國瑜在致詞時，不斷提到韓愈，他表示，「500年前一家人來到這裡，而我也姓韓，跟韓愈出是本家，出於同宗，所以來到這裡心情特別激動，也特別特別開心」。

根據《聯合報》報導，韓國瑜這次屏東行也留下兩項總統參選人創舉，除了是夜宿小琉球第一人外，也是首位參訪唐宋八大家之首韓愈祠堂的政治人物。有地方人士透露，過去前總統陳水扁跟南部農漁會關係不錯，但蔡英文無法跟農漁民接地氣，所以只能用政策綁樁。如今韓國瑜個性跟漁民很對味，所以可以直接走入人群做直銷。

ET快訊
韓國瑜寫下2創舉！自稱跟韓愈「500年前是一家」　地方人士：
外送平台新招竟是「顧客自取」　網吐槽：不就外帶！他提新見解
基督徒改信「全能神」！帶家人出遊「3屍塞冰箱」…教主自稱女基
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇震清嗆「不排除脫黨參選」　卓榮泰反擊：黨中央不受任何威脅

韓國瑜轟蔡英文「該一頭撞死」 蘇貞昌：這種程度怪不得有人要退黨

韓國瑜寫下2創舉！自稱跟韓愈「500年前是一家」　地方人士：很對漁民味

「酬庸撲克牌」開賣　藍委：國家資源都被綠營派系分贓

國民黨挺韓國瑜到底　「禁黑韓條款」實施2個月火速開鍘5人

熊海靈喊韓國瑜「總統好」遭高市府開罰　怒批「台灣綠色恐怖」…網傻眼

韓國瑜喊廢高鐵南延　學者支持點破「沒效益又沒邏輯」

韓國瑜回來了？銷假半天到高雄「為了見他」　市府證實

昔日鋼鐵韓粉被開除黨籍　 李正皓2方式反擊：找律師告國民黨

兩個「蘇院長」爭執不分區？　王鴻薇：反正蔡英文民調高

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

蕭敬騰唱文言文「詞看不懂」　國寶楊麗花：有改歌詞？...「不敢亂動！」

蘇震清嗆「不排除脫黨參選」　卓榮泰反擊：黨中央不受任何威脅

韓國瑜轟蔡英文「該一頭撞死」 蘇貞昌：這種程度怪不得有人要退黨

韓國瑜寫下2創舉！自稱跟韓愈「500年前是一家」　地方人士：很對漁民味

「酬庸撲克牌」開賣　藍委：國家資源都被綠營派系分贓

國民黨挺韓國瑜到底　「禁黑韓條款」實施2個月火速開鍘5人

熊海靈喊韓國瑜「總統好」遭高市府開罰　怒批「台灣綠色恐怖」…網傻眼

韓國瑜喊廢高鐵南延　學者支持點破「沒效益又沒邏輯」

韓國瑜回來了？銷假半天到高雄「為了見他」　市府證實

昔日鋼鐵韓粉被開除黨籍　 李正皓2方式反擊：找律師告國民黨

兩個「蘇院長」爭執不分區？　王鴻薇：反正蔡英文民調高

女性友人短裙坐床起色心撲倒　水電工：「來一次又不會怎樣」遭判1年10月

蘇震清嗆「不排除脫黨參選」　卓榮泰反擊：黨中央不受任何威脅

「偷吃上床對話」全被蘿莉塔抖出！　綠茶變臉慌了：這不能播…當場崩潰暴走

市議員劉安祺服務處泡茶…驚遭槍擊！「子彈貫穿」險擊中太陽穴

熊貓外送員「帥到暴動」！世新女大生偷加電話LINE響起…讓她丟臉到秒刪

康寧大學環保餐具發明　獲國際賽金牌肯定表現亮眼

王思聰「投資30億」公司股權遭凍結！　網看傻登熱搜才發現「那只是他的零用錢…」

韓國瑜轟蔡英文「該一頭撞死」 蘇貞昌：這種程度怪不得有人要退黨

當發現孩子用橡皮擦換來名牌手表　妳會怎麼做？

新台幣開盤升值0.1分　以30.68元兌1美元開出

無良色醫「多加3cc」麻藥性侵女移工　法院判5年徒刑

政治熱門新聞

熊海靈喊韓國瑜凍蒜　高市府開罰

黃暐瀚揭露「你不知道的韓國瑜」

韓國瑜回來了　銷假半天「為了見他」

拜廟被提太平島挖石油…韓國瑜一聽尷尬

韓國瑜廢高鐵南延　學者點破關鍵

遭開除黨籍　 李正皓反擊：找律師告國民黨

開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓

韓國瑜大選起手式先喊「兩廢」

韓國瑜喊廢一例一休　勞動部回嗆

媒體問「高鐵南延」　韓國瑜直接略過

韓國瑜寫下2創舉　地方人士：很對漁民味

「禁黑韓條款」實施2個月　國民黨開鍘5人

兩個「蘇院長」搶不分區　王鴻薇：反正小英民調高

柯P調高房屋稅　囤房超過6戶狠課4.8％稅金

更多熱門

相關新聞

韓國瑜轟蔡英文「該一頭撞死」 蘇貞昌：這種程度怪不得有人要退黨

韓國瑜轟蔡英文「該一頭撞死」 蘇貞昌：這種程度怪不得有人要退黨

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜向市府請了三個月假，全力衝刺選情。韓國瑜17日在屏東致詞時痛斥總統蔡英文，嗆對方應該「一頭撞死」。對此，行政院長蘇貞昌18日受訪時無奈表示，一個候選人行徑、言行、用語到這種程度，怪不得國民黨有人要退黨。

「禁黑韓條款」實施2個月　國民黨開鍘5人

「禁黑韓條款」實施2個月　國民黨開鍘5人

韓國瑜廢高鐵南延　學者點破關鍵

韓國瑜廢高鐵南延　學者點破關鍵

韓國瑜回來了　銷假半天「為了見他」

韓國瑜回來了　銷假半天「為了見他」

遭開除黨籍　 李正皓反擊：找律師告國民黨

遭開除黨籍　 李正皓反擊：找律師告國民黨

關鍵字：

韓國瑜2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

康康2年0工作…低收入如何養家？

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

浣熊颱風生成！路徑曝光　北台今起6天濕涼有雨

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

熊海靈喊韓國瑜凍蒜　高市府開罰

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面