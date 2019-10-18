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46歲女腹痛掛急診！廁所解放一半「竟生出5月大胎兒」…醫護全傻了

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▲▼產婦在廁所誕下男嬰，嚇壞醫護人員。（圖／翻攝自荔枝網）

▲產婦在廁所誕下男嬰，嚇壞醫護人員。（圖／翻攝自荔枝網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名46歲女子16日晚間9點左右，因為肚痛難耐，於是在家人的陪同下到江蘇省泰州市第三人民醫院掛急診，在候診過程中女子先到廁所方便，不料過沒多久，她竟然在馬桶內產下了一名男嬰，讓醫護人員嚇得趕緊對母子進行搶救。

▲▼產婦在廁所誕下男嬰，嚇壞醫護人員。（圖／翻攝自荔枝網）

▲▼產婦在廁所誕下男嬰，嚇壞醫護人員。（圖／翻攝自荔枝網）

據《荔枝網》報導，當晚值班的醫護人員表示，事發時，一名男子慌張地衝進護士站，告知有人在女廁所產下孩子，請大家過去幫忙處理，隨即醫護人員帶著設備和床單跑到廁所進行救治。據悉，當時女子就是在男子的攙扶下走向廁所，5分鐘後孩子就生了出來。

▼產婦肚痛難耐，結果產下僅5個月大的胎兒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲▼懷孕,孕婦,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pexels）

報導再指，一名女護士得知情況後，立刻拿著床單跑向廁所，1分鐘後和另外一名工作人員用床單包裹男嬰抱到急診室，不久產婦也被送到病房內搶救。醫護人員透露，產婦當時只說肚子痛所以想來醫院看看，沒想到竟然與懷孕有關，他們判斷，早產的男嬰僅有5、6個月大。目前男嬰已轉其他醫院搶救，產婦則繼續住院做進一步觀察。

許多網友看完產婦廁所產子的過程後，紛紛驚訝地留言，「自己懷孕了會不知道嗎？」、「孩子胎動不明顯？」、「好扯，不敢相信真的有人會這樣」、「小孩這麼早產，恐怕會發育不良」、「莫名就當上媽媽了…」、「孩子如果知道自己在廁所誕生，應該也覺得荒謬」、「媽媽可能知道自己懷孕，只是單純以為肚痛吧，更沒想過孩子會這麼早出生」。

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