幼稚園男童午睡「小手猛動」滿臉漲紅　老師掀開棉被驚喊：不可以！

▲男童趴睡引起老師注意。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一間幼稚園的老師黃怡（化名）16日向當地媒體爆料，大約一周前在班級裡檢查學童午休的狀況，不料看到有幾個小男孩喜歡窩在棉被裡趴睡，而且滿臉漲紅全是汗，小手還不斷抽動，讓她擔心睡姿不好出狀況，於是掀開棉被一看，結果就目睹令人震驚的一幕。

▼老師驚訝地說，沒想過孩子會在棉被做這樣的事情。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，黃怡在浙江省杭州市某間幼稚園工作，她尷尬地表示，為了糾正這些男童的睡姿，結果就看見他們好奇地在摸自己的私處。「我到職剛滿一年從沒碰過類似的狀況…，我當時也沒多想，就趕快輕輕拿開他們的手，告訴他們這個地方不能碰，不然會影響尿尿。」

黃怡說，雖然孩子們最後都乖乖聽話照做了，但她卻不知道自己這樣處理是否正確，因為孩子可能正處於「性蕾期」，通常3至6歲的孩子都會因為好奇而觸碰生殖器，甚至將私密處磨蹭地板或床邊，「好在我已經結婚，遇到這類情況相對坦然，但那些未婚的女同事就很尷尬了，不知道要怎麼和孩子說。」

▼幼稚園發生這樣的事，讓部分老師相當驚慌。（圖／CFP）

接下來幾天，黃怡如果再遇到孩子做這樣的小動作，她都會特意走過去查看，並且將孩子的手拿開，告訴他們手上有細菌，如果老是觸碰，「會害尿尿的地方被細菌感染，這樣的話尿尿會痛。」和孩子們說了幾次，讓他們轉移注意力後，情況總算好了些。

另一名盧姓老師表示，「只要仔細觀察就會發現，這樣的情況每個班級都會有。一些特殊的睡姿，往往是老師們發現問題的重要線索—女孩子夾著毯子睡，男孩子趴著睡。所以午睡時，我們會提醒孩子調整睡姿，讓他們把小手放在被子外面。」

▼讓孩子轉移注意力可減緩孩子對於性的好奇。（圖／CFP）

老師也說，碰到這類情況，通常就要及時轉移孩子的注意力，讓孩子多做體育活動、唱唱歌，做一些他們喜歡的遊戲；同時也要和家長溝通，告訴家長發現類似情況千萬不要喝斥孩子，不要將其看作是一件很嚴重的事嚴加阻止，免得產生負強化甚至負面心理。另外，家長盡量不要給孩子穿緊身褲，避免情況反覆發生。

杭州紅纓幼兒園園長黃靜也持相同觀點，她建議老師和家長遇到類似的情況不要刻意地糾正孩子的行為，因為在孩子面前過於強調這一行為會讓情況更加嚴重。「老師遇見這樣的情況，首先要和家長私下溝通了解情況，分析孩子的行為是因為單純好奇、還是相互模仿，或者是其他病理原因。把握好情況後，老師們可透過看繪本等方式來應對孩子的好奇、或一對一講悄悄話的形式加以解決。」

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