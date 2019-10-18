孕婦多功能多器官衰竭病危　安泰醫護團隊鬼門關搶回

▲屏東縣東港安泰醫院救回陳姓婦人一命，該醫院守護屏南鄉親及重症病患又添一例。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

懷孕第3胎的屏東縣恆春鎮陳姓婦人，因濫用藥物引發敗血症合併多器官衰竭，被緊急轉至東港安泰醫院，經醫師動員所有重症醫護人員、社工師等人員，與家屬溝通，施予呼吸器、血液透析及置入VA葉克膜治療，保住她一命，讓家屬相當感激，安泰守護屏南鄉親及重症病患又添一例。

▲醫療團隊與患者合影。

36歲的陳姓人，因呼吸急促且意識障礙而送往當地醫院後，於10月10日凌晨一時轉治東港安泰醫院緊急治療。經詳細詢問其病史，得告她平日即有藥物濫用習慣，致送達安泰時已有嗜睡現象，且有急性呼吸衰竭、心衰竭及腎衰竭情形。

經其他檢查，發現其前降鈣素超過200ng/ml，且驗孕陽性，經診斷為敗血症合併多器官衰竭，甲狀腺功能低下症，並懷孕4-5週，安排住進護病房接受重症照護。

院方調查，陳婦與其同居人已生兩胎，大兒子15歲，由於病危，必須進行侵入性治療，經由她與同居人共同討論決定後，經主治醫師、重症專責醫師與婦產科醫師討論與評估後，告知其有可能胎兒無法保全，而家屬也堅持以母體生命為優先考量。

醫療團隊因此先施予呼吸器、血液透析及置入VA葉克膜治療，並使抗生素、升壓劑及血清輸液，並投入重症加護、呼吸治療師、營養支持、社工及護理照護團隊，給予她心理支持。

期間因應照護需求，開過多次跨領域討論，雖胎兒於母體多器官衰竭過程中，已無心跳，但病患已15日暫時停止血液透析，16日成功移除葉克膜系統，生命徵象穩定，並持續治療進步中。