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16歲女兒和男生看電影！狂爸「擔心早戀」帶刀跟進影院…下秒失控猛砍濺血

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▲▼電影院。（示意圖／CFP）

▲電影院裡竟然出現砍人血案。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

許多家長在孩子青春期的時候，都會擔心子女有「早戀」問題，大陸一名爸爸也不例外，不過他卻失控做了最壞的示範。當地員警表示，這名爸爸的16歲女兒近日和一名男孩去看電影，他害怕女兒在不成熟的情況下踏入感情會受傷，於是帶刀跟進影院想阻止小情侶，不料最後卻失手砍了男孩肩膀和手臂2刀。

▼爸爸帶著一群人質問男孩。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女兒和男生看電影，讓爸爸心急地衝進影院察看。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事件發生在黑龍江省富錦市，徐姓男孩7日晚上和女友看電影時，突然被一群人給抓了出去，其中一位便是女友的爸爸。爸爸質問徐男「你倆是不是懷孕了？」男生嚇得當場否認，但是在詢問過程中，爸爸的情緒卻越來越激動，之後就突然抽出一把刀，砍向男孩的肩部和手臂。

失控的爸爸事後表示，自己當時知道女兒和男生出去看電影後，內心就不斷懷疑，因為女兒才16歲，他害怕女兒早戀受傷，於是就叫上妻子和親戚一起找到了女兒約會的電影院，隨後便親眼看見女兒和一名21歲男孩正親暱觀賞影片，於是在控制不了情緒的狀態下失手傷了男孩。

▼徐男電影看到一半就被抓了出來。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女兒和男生看電影，讓爸爸心急地衝進影院察看。（圖／翻攝自看看新聞）

警方得知消息後立刻逮捕了這名爸爸，並且處以行政拘留10日，以及500元人民幣罰款（約新台幣2000元），同時要承擔徐男醫療費等各項經濟賠償。不少網友看完都直呼爸爸行徑「太誇張」，「愛女心切也不是這樣的吧」、「人家的孩子不是孩子？」、「看來是個控制狂爸爸」、「這個女兒大概要嫁不出去了」、「該不會這個爸爸也被岳父砍過吧？」、「老婆親戚沒阻止，還一起質問男孩，這什麼場景」、「一家人都有問題…」。

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▼事發影院。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女兒和男生看電影，讓爸爸心急地衝進影院察看。（圖／翻攝自看看新聞）

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