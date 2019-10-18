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按摩170分鐘大腿刺刺的　白皙少婦抬腿算出20道刮傷…求償50萬

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄少婦小敏（化名）2017年12月間在某美容會館按摩，沒想到結束170分鐘的腿部按摩之後，臀部以及大腿疼痛不已，由於自己皮膚白而且薄，所以很容易瘀青，起初也不覺得有什麼不妥，直到晚上回家請老公幫忙檢查傷勢，兩人才嚇了一跳趕忙前往醫院就診。雖然陳姓美容師質疑小敏提告求償50萬元動機不單純，但高雄高分院合議庭認為，整起事件的確是陳女操作儀器疏於注意所致，最後判她拘役50日，得易科罰金5萬元，全案確定。

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲小敏皮膚白皙，平常也會按摩瘦身，原本以為是像往常一樣的瘀青，沒想到卻被刮出20道傷口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，陳女2017年12月9日中午12時30分左右在店內操作美容按摩儀器，幫小敏的臀部、腿部按摩瘦身，卻因為沒有注意到儀器探頭與皮膚接觸面已經破損，導致小敏的臀部遭刮傷5道傷口，每道傷口都有1公分以上，另外右後大腿也有15道刮傷，長度約9到15公分左右。

陳女接受偵訊時反駁，自己有先試用過該儀器（LPG），確認是全新的沒有問題，因為儀器運作是吸放原理，不會對人體造成刮傷，而且當下小敏也沒有反應疼痛，還要求加強力道，甚至在結束後向簡姓店長預約下次的課程，可見這些傷勢並非操作儀器不慎造成，「如果她真的有傷而且疼痛不已，應該會就近急診，怎麼還先去跟朋友聊天，隔天才去距離住處很遠的醫院就診」，事後還提出50萬元的損害賠償，動機根本就不單純。

▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲小敏當天穿著短褲，還曾抬腿請店長幫忙看看傷勢。

而小敏證稱，該次課程是使用購買的體驗券，一次170分鐘，自己做瘦身課程已經十幾年，一個禮拜兩次，一次2、3小時，因為可以承受很大力的震動，所以曾要求美容師加強力道，「我皮膚很白也比較薄，瘀青是正常的，但是不可能刮傷」，當下雖然有感覺到身體熱痛，礙於分不清楚是瘀青還是刮傷，才沒有立即反應，課程結束之後她還有把腿抬起來給店長看傷勢，表明自己不適合用這台美容儀器，「當天下午我跟朋友有約，於是忍著疼痛先到藥局買藥回家擦」，直到晚上11時許老公回家，請對方幫忙看看，這才發現傷勢很嚴重。

美容會館的簡姓店長也出庭證稱，小敏結束課程之後有表明覺得大腿刺刺的，「因為她穿短褲，還有把腳抬起來給我看，當晚6時許她有打電話到店內，說還是刺刺的，我回答這很正常，可能是精油的關係，她說沒關係之後就掛電話了。」

▲按摩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲合議庭認為小敏之所以會受傷，是因為陳女在170分鐘的腿部按摩課程中，沒有發現儀器有問題。

此外，小敏一開始也提到自己無意刁難店家，當晚自行買藥擦，睡前甚至吃了消炎藥和安眠藥，無奈還是痛得受不了，考量到大醫院假日光從急診掛號到驗傷需要耗費許多時間，她才會前往離家較遠的醫院就診，「那時我不知道傷勢多嚴重，也不想誣衊美容師，因為我不確定是不是按摩後受的傷，還是瘀青退掉就沒事，在沒有辦法確定是不是很嚴重的傷之前，我不會貿然就醫。」

高雄高分院合議庭認為，該儀器的探頭為4塊圓形的塑膠材質，目的是為了避免皮膚直接碰觸金屬，雖然陳女聲稱儀器是全新的，但全新材質如果不是全然光滑，還是有可能導致皮膚刮傷，而從小敏出示的傷勢照片中可見，傷口多集中在臀部及大腿後側，有大片瘀青和多道長條的平行傷痕，顯然的確與按摩疏失有關，最後依業務過失傷害罪判處陳女拘役50日，得易科罰金5萬元，全案確定。

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