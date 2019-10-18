中國要求開除火箭隊莫雷　NBA總裁霸氣拒絕：處罰他都不可能

▲NBA總裁席佛（Adam Silver）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在推特上挺香港示威，引發中國反彈，掀起風波。NBA總裁席佛（Adam Silver）17日出席活動表示，中國政府要求他們開除莫雷，這是不可能的事情，「甚至處罰他都不可能」。

席佛17日出席「時代雜誌」（TIME）在紐約舉辦的健康峰會，並與知名主播羅伯茲（Robin Roberts）對話，NBA對上中國的風波仍是話題。他坦承，這次事件的確造成「非常可觀」的財務損失，在中國的比賽、曾經達成的文化交流成就都回不去了，「我不清楚下一步怎麼走，這個後果可能會持續，甚至變得更激進、更戲劇化」。

席佛指出，的確收到來自中國政府、美國官員和其他企業的聲音，要求他們開除莫雷，「但我們要強調，這永遠不可能發生，我們也不可能懲罰他」。

過去有許多企業都因為「冒犯」到中國而道歉，但席佛表示，NBA不會屈服於中國的要求，「NBA是美國企業，不管去哪，美國價值都會與我們同行，其中一項就是言論自由，我們會確保每個人都了解，我們支持表達的自由」。

另外，出身台灣的籃網隊蔡崇信日前就莫雷事件發表公開信，但因信中提到「分離主義運動」，被部分人士解讀是支持港獨，捲入風波。席佛則表示，蔡崇信只是在信中表達希望中方如何看待香港，「我認為這是十分恰當的」。

日前球星詹姆斯（LeBron James）批評莫瑞是收到不實資訊才挺港，被許多網友罵翻，引起另一場論戰，席佛沒有談到此事，也未多做評論，轉而談該活動主要聚焦討論的心理和精神健康問題。