【瑪法達談星】十二星座10.16～10.22運勢！財星取代厄兆　喜訊漸露

圖文／鏡週刊

時序即將轉入秋高氣爽的寒露時節，「天秤座之月」進入最後一週倒數的本週，停滯數週的兩波星座低氣壓與超級年度警訊，總算露出一段令人如釋重負的緩和徵象。厄兆淡出，取代的星勢力是調性較溫和、感性、包容與開放的「金星與水星效應」。最後一週的「天秤月」的大環境氛圍，對於衝突紛爭、對立對抗的僵局，將帶來一點朝向諒解、溝通、對話的方向邁進。

就星象解讀，這是「天秤座」基調強調的平等互惠、對等均衡、相對價值與文明理性等特質，走出不利陰霾，漸漸朝往正向發展的希望微光。也是在正式進入強調絕對價值與非常手段的「天蠍座之月」之前的一小段希望契機。

值得注意的三大星象事件落在：10月19日的一級喜兆—「水星╱冥王星六合」； 10月20日的一級喜兆—「金星╱土星六合」；與10月21日的吉兆—「金星╱海王星三合」。

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財經方面，財星仍停天蠍座，且一連串財星喜訊取代厄兆的本週，「金星效應」顯著，友善能量轉強，天秤座之月主宰的貿易談判、國際合作、衝突和解可望有較樂觀發展。天蠍座相關的債市、赤字、保險或利率等議題仍有較大表現，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，年度警訊退潮，幸運吉兆此起彼落的本週，大環境氛圍陽光露臉。運勢排名再度大風吹，最強旺星回到「本月之星天秤座」。財運、情感與事業、學業滿意度狂飆，約會有進展、關係穩定化，還可能有重溫舊情、跨齡戀情與生意亨通之喜。

運勢第二的是金牛座。守護星與事業星共振，優點潛力終於被看見，靠實力立足版圖，很值得自豪、且各方面都處於充滿安全感的安打得分期；好運第三的魔羯座，守護星與金星完美搭配，用功認真、隨時都處於準備就緒狀態，機會來臨時，自然脫穎而出。工作、理財如此，情感經營也是。

本週沒有運勢欠佳的星座，上週的低潮星金牛座、天秤座還成為本週大贏家。

星座排行

天秤座：吉星高照、呼朋引伴、以柔化剛、氣勢最強

金牛座：雙喜臨門、名實相稱、獲益匪淺、收穫最多

魔羯座：異軍突起、有志竟成、後來居上、反差最大

雙子座：奇謀奏功、力爭上游、通路大開、衝刺最快

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★☆

事業運：★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星

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