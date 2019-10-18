【瑪法達談星】10.16～10.22火象星座！牡羊財運愛情兩得意

牡羊座、獅子座、射手座，本週（10.16 ~10.22）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

駕輕就熟，技驚四座。事業星與金星呈吉相的這段期間，腦力靈光、文思泉湧，應考、學習或工作，特別容易觸類旁通、暢抒己見。工作或生活處於高度活躍期，同時得兼顧好多戰場、處理各式變動、臨時充當救援投手，卻也為事業開闢了若干替代路徑與個人自我實現的絕佳空間，有極吸睛的表現。財吉，投資理債有成。愛情是幸福鮮豔劑。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

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指揮若定，特立獨行。事業星與成就星呈幸運角的這段期間，是憑藉集團力量、組織優勢與個人魅力展開事業進擊的逐夢期。特別的是，無論是打團隊戰或個人戰，都能有一定的口碑與實力。只是個人意志或色彩稍嫌濃厚，儘管團隊人才濟濟、太陽僅有一顆，難免偶有在鬧市中的孤寂感。財力小進，樽節成本有成。愛情是忠於原始設定模式。

♐射手座（11月22日至12月21日）

攜手共進，教學相長。感性與知性並存的這段期間，延續上週來的事業好運，總能擁有即時的友軍助攻、最佳的戰略致勝，是頗有胸襟、不拘小節的大氣之人。事業既合作又競爭，懂得策略妥協、換位思考，著眼借力使力、自我提升，有進攻更大舞台或跨界跨境遠征之喜。考場官場順心。貸款獎金紅利入袋，有驚喜財。愛情是矛盾的瀟灑。

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