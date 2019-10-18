【瑪法達談星】10.16～10.22水象星座！天蠍工作揚眉吐氣　正偏財也旺

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（10.16 ~10.22）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

先蹲後跳，收放得宜。暖身起跑中的這段日子，是事業與人生開機前的一小段助跑期。事業雄心暫且收斂，養精蓄銳、補充戰備、重整旗鼓，很快下回合就能以較佳版本的自己迎頭趕上。若干情勢發展醞釀期稍久，美好的事物總是值得等待，不要過早悲觀。事業表現很有個人風格，努力沒有白費。財務成長符合目標。愛情是水潤的容顏。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

寒窗苦熬，高就可期。本命宮有吉星金星護持、守護星又傳佳音的這段日子，提前淺嘗邁入年度個人當運月前的幸運開胃菜。靠著鐵大制勝武器，事業總算撐過痛苦壓力、艱難奮戰，突圍而出，個中甘苦不足為外人道。不過，贏的感覺足以彌補一切。事業揚眉吐氣、立下戰功可期，不要拒絕挑難走的路。正偏財皆旺。愛情是風的眷戀。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

心無旁騖，勤奮有成。守護星與金星呈幸運之兆的這段期間，專注與用功是兩大可靠籌碼，尤其在拿手項目以細心少錯、耐得住繁瑣大量得分，拉開與對手距離。近期可望打破某職場原地踏步或工作彈性疲乏的魔咒，成功創造主場優勢。對現況感到滿意。事業與理財都略嫌保守，但守得住一片天。投資有方報酬率佳。愛情是涓滴成河。