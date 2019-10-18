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【瑪法達談星】10.16～10.22土象星座！處女財源廣進　會有驚喜進帳

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金牛座、處女座、魔羯座，本週（10.16~10.22）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

一箭雙鵰，得償夙願。守護星相繼與夢想星以及成就星呈吉兆的這段期間，志趣與現實接近，是成就感充實且頗為自豪的夢想加值期。事業大致符合能力與興趣，樂在其中，側重實際運用與執行效率，靠真材實料、實質貢獻贏得影響力或決策權，有苦勞更有功勞。總之，路遙知馬力，實力說明一切，身價重估、受追捧度與日俱增，無須藉由取巧話術或投機捷徑。且直覺可信度也有增強跡象。近期幾場階段考核可望完美展現實力、順利達到高標。身價提升，招財力與幸福感俱增。愛情是身心安頓。

請繼續往下閱讀...

♍處女座（8月23日至9月22日）

昂然而立，幸不辱命。吉兆臨門的這段期間，事業將再起一波勁揚，是月底守護星退行、情勢變複雜前的搶攻黃金期。事業成績、社會評價或職權地位都有升上漲停的跡象，還可望因禍得福、從苦主變贏家。美中不足的是，事業進擊達高峰後，似有後繼乏力或拉回傾向。逆水行舟，不進則退。財源廣進，有驚喜進帳。愛情是月明星稀的夜。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

得道多助，後發先至。守護星與幸運星呈吉相的這段日子，吉人天相，儼然成為人形好運磁場。往往能在尋常情境遇到恰到好處的奇妙機緣，排除路障、順利達成任務。工作上發揮認真魔人精神，事前準備充足，臨場表現沉著，加上一些好運氣，最終成績將加倍突出，出人意表。利挑戰者踢館。所得與意外財皆增。愛情是獨占的特權。

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