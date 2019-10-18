【瑪法達談星】10.16～10.22風象星座！天秤事業朝夢想飛去　有機會中獎

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（10.16 ~10.22）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

志在必得，游刃有餘。得失心轉強的這段日子，有不願輸、不能輸的壓力。所幸鬥志與機運相稱，近期事業可望有一波逆勢急攻或彎道超車的積極表現，不僅順勢補強戰力，也重新汰弱換強、調整體質，競爭力大增。事業競賽勝率提高，考運佳，速度、反應與深度為出線關鍵。利搶得機先、拔得頭籌。吸金力轉強。愛情是輾轉反側。

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♎天秤座（9月23日至10月22日）

一路順風，歡慶有餘。守護星相繼傳來數個吉兆的這段日子，事業彷彿裝上了翅膀，筆直朝夢想飛去。開拓國際觸角、專業技能升級與重量級人士賞識對生涯未來發展大有提升，職場籌碼與實質影響力日增。驛馬星動，利國外發展、學術深造、國際交流或考證考照，金榜題名、成績優異有譜。還有可能成為某熱門人選的口袋名單之一，身價行情加碼。修善助人推升「心想事成指數」，朋友間不乏助運貴人，人脈、旅行與知識是享有最超值回饋的投資。財運大吉，利加薪中獎。愛情是一個轉念的距離。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

匠心獨運，相得益彰。事業將有喜訊傳來的這段日子，可望成功在若干領域創造亮點，並藉由引進外部資源組成黃金陣容。既可獨立作業、單打獨鬥，也可聯手出擊、合作無間。事業能見度高、存在感強，佳作頻頻。有機會扮演解除危機、排憂解難的英雄人物。組織矛盾化解，業務推動順利。投資獲利。愛情是互許未來的傾心。