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台商夫妻地下匯兌「洗錢80億」主嫌跑了！　帳冊曝光橫跨政法商

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記者黃翊婷／綜合報導

嘉義地檢署今年8月破獲吳姓台商夫妻涉嫌從事兩岸地下匯兌，短短2年內就洗錢超過80億元，並當場查扣2.4億元的現金，堪稱是史上最高金額的地下匯兌案。不過，檢方追查發現另一名黃姓男子也是集團的核心成員，向法院聲押沒有獲准，沒想到黃男一獲釋就馬上跑得無影無蹤，目前已經對他發布通緝。

▲▼ 嘉義低調大善人 。（圖／翻攝臉書）

▲吳姓台商與陳姓妻子涉嫌從事地下匯兌。（圖／翻攝自當事人臉書）

嘉義地檢署指出，吳男8月21日被當庭釋放後，隨即搭乘高鐵北上，行蹤不明，加上從先前查扣的證物中可以發現，吳男及陳姓妻子已經辦妥申請移民的文件，認為夫妻倆有意出境逃亡，因此立即啟動防逃機制、簽發拘票，並通知航警局密切注意，這才沒有讓兩人搭機逃走，經過漏夜偵訊，總算在同月22日聲押獲准。

據了解，吳姓台商夫妻倆都不是銀行業者，卻涉嫌辦理國內外匯兌業務，不到2年洗錢金額就高達80億元以上，落網當天也被檢警當場查扣2.4億元的現金，堪稱是史上最高金額的地下匯兌案。此外，吳男在大陸經商財力雄厚，申請的移民文件中也包含其他共犯，嘉義檢方循線追查，鎖定另一名40歲的黃姓男子涉有重嫌，認為他應該是負責北部市場的重要核心成員。

▲▼嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義檢方在吳男家中查扣2.4億元的現金。（圖／記者翁伊森翻攝）

根據《自由時報》報導，檢方清查相關帳冊，發現這個地下匯兌集團的客戶不僅包含台商，還有律師、民意代表等法政人士；調查人員上月3日趁著黃男前往台北地院出庭時，一舉將他逮捕，複訊後依違反銀行法且有逃亡之虞，向嘉義地院聲押，但並未獲准，沒想到本月15日法院再開羈押庭，人卻失聯了，就連他的律師也聯絡不上他。

嘉義地院發言人洪裕翔在報導中解釋，調查人員逮捕黃男之後有請檢察官核發拘票，但法官認為當時並沒有急迫的狀況，所以認定不符合逮捕程序，才會讓黃男無保請回。目前，檢方先將同樣涉案的黃男胞妹傳喚到案，日前已聲押獲准，同時也對黃男發布通緝，全力追緝中。

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