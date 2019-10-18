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高雄弒母男「高中被排擠」畢業啃老18年　惡言罵母「3年12道保護令」難阻悲劇

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▲▼殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

▲殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市17日下午驚傳人倫悲劇，一名36歲李姓男子疑似與63歲母親爭吵，竟失控拿剪刀往母親胸口及腰部狂刺，母親當場倒地不起。警方獲報後趕抵現場，發現男子母親倒臥住家2樓血泊中，且已無生命跡象，而男子情緒平靜，警方立即將他壓制，並帶回警局，小港分局17日下午將李嫌依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，李母曾申請保護令，然而保護令效期過後，李嫌再度搬回家住，而近期李母再度申請保護令，警方已核發中，沒想到卻已發生人倫悲劇。

警方初步了解，李嫌長期情緒不穩、有家暴前科，因家庭管教問題，今日一時衝動才犯下殺母之罪，李母身上的刀傷穿刺傷多集中於腰部和胸部。

▲▼小港發生一起子殺母命案，家屬到場十分悲痛。（圖／記者賴君欣攝）

▲小港發生一起子殺母命案，家屬到場十分悲痛。（圖／記者賴君欣攝）

根據《聯合報》報導，35歲李嫌讀高中時因認為被排擠，從此沒再升學。他18年來全「宅在家」當啃老族，從沒有外出找工作。2016年時，李嫌因對媽媽惡言香向，媽媽首度報警聲請保護令，經高雄地院核發2年效期保護令，並裁定他必須接受「精神衛生處遇計畫」，接受半年住院治療。

不過由於李嫌出院後多次對媽媽大小聲，3年來共12次向法院聲請保護令，李嫌也是高雄市衛生局列管的思覺失調病患。

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