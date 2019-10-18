　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美能源部長裴利請辭！通烏克蘭關鍵證人...「作證前夕」先下台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普政府的能源部長裴利（Rick Perry）。（圖／路透）

▲美國能源部長裴利（Rick Perry）請辭。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

川普政府的能源部長裴利（Rick Perry）在17日正式請辭，川普也親自確認這項消息，是白宮最新的人事異動。不過，裴利是「通烏克蘭」風波中的關鍵證人之一，但還未到眾議院作證，他在受訪時表示，川普和其私人律師從未提及要調查前副總統拜登或其兒子的事情。

《彭博》最先報導指出，兩名知情人士表示，裴利已經告知川普他準備要離開白宮，但沒有提到時間點。川普則是在前往德州出席活動時收到並向媒體證實這個消息，他表示，裴利做的很棒，之後會盡速宣布替換的人選，還指出裴利會在接近年底的時候請辭離開。

裴利曾擔任過德州州長，在請辭之前，是川普政府少數留下的的「初代閣員」之一，與川普的關係也一直都很融洽，目前還不清楚他離開的真正原因，能源部發言人則是拒絕回應。

不過，裴利在針對彈劾川普的調查是重要證人，他與烏克蘭總統澤倫斯基至少見面過3次，包含曾在5月時代表副總統潘斯（Mike Pence）率領訪問團前往烏克蘭，而爆料的「吹哨人」也有提到這次行程是爭議的關鍵，因此裴利先前被眾議院民主黨人傳喚作證，但還未出席，該傳票就是在18日到期，裴利卻先一步宣布請辭，時機點巧妙。

17日剛刊登的《華爾街日報》日報中，裴利受訪時提到，他曾在今年春天時，依照總統的指示下，打電話給其私人律師朱利安尼，但只是為了安排川普與澤倫斯基的會面，對方完全沒有提到有關前副總統拜登（Joe Biden）或其家人的事情，另一方面，他也從未聽過川普提到有關要調查拜登一家的任何事情。

ET快訊
熊海靈喊韓國瑜「總統好」遭高市府開罰　怒批台灣綠色恐怖…網傻
康康2年0工作…低收入如何養家？　背後「高人指點」洩驚人財產
香港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽首度現身「女兒是自殺」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美能源部長裴利請辭！通烏克蘭關鍵證人...「作證前夕」先下台

真人肯尼「喝蟑螂奶減肥」！砸2千萬整形72次　超挺塑膠鼻卻塌陷

證實有通烏！美駐歐盟大使：川普要私人律師干涉烏克蘭政策

快訊／美國副總統彭斯：土耳其同意在敘利亞地區停火

艾爾段霸氣「就是要當硬漢」　直接把川普信丟垃圾桶！

索羅門與北京企業簽秘密協議　租下「一整座島」開發權…蓋港口、機場

妻子遭性侵　「犀利人夫」用瑞士刀切下淫狼的GG！

加泰隆尼亞第3晚示威…「縱火潑酸」百人傷　自治政府主席承諾二次公投

沖失核廢料已回收10袋　安倍搭自衛隊專機前往福島勘災

使用Google地圖被困在死路　薩丁尼亞島小鎮一年內144起走失事件

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

貨車門忘鎖豆腐「側漏」掉滿地 熱心民眾暖幫撿60秒恢復暢通

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

蕭敬騰唱文言文「詞看不懂」　國寶楊麗花：有改歌詞？...「不敢亂動！」

美能源部長裴利請辭！通烏克蘭關鍵證人...「作證前夕」先下台

真人肯尼「喝蟑螂奶減肥」！砸2千萬整形72次　超挺塑膠鼻卻塌陷

證實有通烏！美駐歐盟大使：川普要私人律師干涉烏克蘭政策

快訊／美國副總統彭斯：土耳其同意在敘利亞地區停火

艾爾段霸氣「就是要當硬漢」　直接把川普信丟垃圾桶！

索羅門與北京企業簽秘密協議　租下「一整座島」開發權…蓋港口、機場

妻子遭性侵　「犀利人夫」用瑞士刀切下淫狼的GG！

加泰隆尼亞第3晚示威…「縱火潑酸」百人傷　自治政府主席承諾二次公投

沖失核廢料已回收10袋　安倍搭自衛隊專機前往福島勘災

使用Google地圖被困在死路　薩丁尼亞島小鎮一年內144起走失事件

台商夫妻地下匯兌「洗錢80億」主嫌跑了！　帳冊曝光橫跨政法商

美能源部長裴利請辭！通烏克蘭關鍵證人...「作證前夕」先下台

老佛爺愛貓「邱比特」開設全新IG帳號　日常萌照連發快追蹤

高雄弒母男「高中被排擠」畢業啃老18年　惡言罵母「3年12道保護令」難阻悲劇

「酬庸撲克牌」開賣　藍委：國家資源都被綠營派系分贓

營業到凌晨2點　祥富水產10/18進駐中和環球　吃得到活的龍蝦與鮑魚

演唱會上罕見幫打廣告　昆凌甜喊：謝謝BB...周杰倫害羞了！

國民黨挺韓國瑜到底　「禁黑韓條款」實施2個月火速開鍘5人

不是人人都能成為馮迪索　掉髮關鍵原來是髮根！挽救你的髮量就從洗頭開始

熊海靈喊韓國瑜「總統好」遭高市府開罰　怒批「台灣綠色恐怖」…網傻眼

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

鬥牛士遭刺穿動脈　失血3公升

妻子遭性侵　夫用刀切下淫狼GG！

北京租下索羅門一座島　擬蓋港口

日大學選美驚現「146cm蘿莉」！

已死男嬰　30年後突然與她相認

川普寫信勸　艾爾段直接丟垃圾桶

真人肯尼喝蟑螂奶減肥！鼻子卻塌了

章魚誤闖巨型螃蟹群慘遭圍攻分屍

她喝酒喝瘋　頭伸出火車窗吹風遭撞樹斷頸亡

即／美：土耳其同意在敘利亞停火

監視器意外看到SOS　救出失蹤女

更多熱門

相關新聞

美駐歐盟大使：川普要律師干涉烏克蘭

美駐歐盟大使：川普要律師干涉烏克蘭

美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）17日在國會作證指出，總統川普指示美國高官員與自己的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）商談有關烏克蘭的政策，即便這並非總統私人律師的職責。

川普寫信勸　艾爾段直接丟垃圾桶

川普寫信勸　艾爾段直接丟垃圾桶

女武神無人機使用貨櫃系統發射

女武神無人機使用貨櫃系統發射

德向華為「亮綠燈」　美警告：考慮共享情報

德向華為「亮綠燈」　美警告：考慮共享情報

川普警告土國總統「別蠢了」！

川普警告土國總統「別蠢了」！

關鍵字：

烏克蘭川普通烏門拜登Rick Perry北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

雪莉遺體僵硬過程遭曝光！南韓消防署向遺屬道歉

不滿好球帶　萬名象迷崩潰嗆主審

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

康康2年0工作…低收入如何養家？

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

女友拒付1萬房貸　桃園哥提分手

港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽：女兒是自殺

更多

最夯影音

更多
台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面