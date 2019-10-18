美能源部長裴利請辭！通烏克蘭關鍵證人...「作證前夕」先下台

▲美國能源部長裴利（Rick Perry）請辭。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

川普政府的能源部長裴利（Rick Perry）在17日正式請辭，川普也親自確認這項消息，是白宮最新的人事異動。不過，裴利是「通烏克蘭」風波中的關鍵證人之一，但還未到眾議院作證，他在受訪時表示，川普和其私人律師從未提及要調查前副總統拜登或其兒子的事情。



《彭博》最先報導指出，兩名知情人士表示，裴利已經告知川普他準備要離開白宮，但沒有提到時間點。川普則是在前往德州出席活動時收到並向媒體證實這個消息，他表示，裴利做的很棒，之後會盡速宣布替換的人選，還指出裴利會在接近年底的時候請辭離開。



裴利曾擔任過德州州長，在請辭之前，是川普政府少數留下的的「初代閣員」之一，與川普的關係也一直都很融洽，目前還不清楚他離開的真正原因，能源部發言人則是拒絕回應。



不過，裴利在針對彈劾川普的調查是重要證人，他與烏克蘭總統澤倫斯基至少見面過3次，包含曾在5月時代表副總統潘斯（Mike Pence）率領訪問團前往烏克蘭，而爆料的「吹哨人」也有提到這次行程是爭議的關鍵，因此裴利先前被眾議院民主黨人傳喚作證，但還未出席，該傳票就是在18日到期，裴利卻先一步宣布請辭，時機點巧妙。



17日剛刊登的《華爾街日報》日報中，裴利受訪時提到，他曾在今年春天時，依照總統的指示下，打電話給其私人律師朱利安尼，但只是為了安排川普與澤倫斯基的會面，對方完全沒有提到有關前副總統拜登（Joe Biden）或其家人的事情，另一方面，他也從未聽過川普提到有關要調查拜登一家的任何事情。