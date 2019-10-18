人妻告同事醉後性侵　挑逗傳「今晚想對我幹嘛都可以」秒打臉

▲人妻與同事外遇，反告性侵，挑逗簡訊曝光打臉。（圖／翻攝pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

新北市一名李姓人妻與同樣已婚的林姓男同事發生婚外情，被林妻提告後，反過來控告林男乘機性交，最後被依照誣告罪起訴。新北地院一審開庭後，李女認罪，但是到了二審的時候又再度否認犯行，新北地院不採信，加重判6個月刑期，可易服社會勞動，全案定讞。



這起事件始於2016年12月，李女與林男在同一家診所擔任復健師，感情很好，平常還會互相幫忙按摩，之後更一起3度開房間發生性關係。到了隔年1月，李夫意外在妻子手機裡面發現兩人的鹹濕對話，包含林男說「我很強」、「我猛不猛」、「舒不舒服」等強烈性暗示言語，才抓包妻子出軌。

婚外情曝光之後，林男同意賠償300萬元，也簽發6張各50萬元的本票，但是在與李夫談判時，兩名男子有了肢體衝突，林男當天下午立刻告對方傷後，3天後再度協調，林男在協議書中承認與李女生「超出友誼範圍的不正當交往」。結果2天候，林妻得知此事，也反告李女妨害家庭。

李女挨告後感到很生氣，反過來控訴林男趁酒醉的時候侵犯，對她性交以及口交。不過，新北地檢署調查後發現，兩人情投意合，李女還託友人向林男道歉，甚至關心其傷勢，認定是合意性交，反而依誣告罪起訴李女。一審開庭後，李女認罪，法官判其2個月刑期。

但是，案情再度出現轉折，李女事後反悔認罪，又改口說她的確是酒醉之後，被林男載去摩鐵性侵。二審時，檢方又查出李女是自己上車，進房後自己脫外套，最後還搭林的車子離開，完事3天後祝對方生日快樂，並傳了挑逗簡訊說「今晚你想對我幹嘛都可以」。



法官審酌認為，這明顯與一般性侵受害者的反應不一樣，難以採信其證詞，改加重判6個月徒刑，全案定讞。