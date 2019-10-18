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外送平台新招竟是「顧客自取」　網吐槽翻：不就外帶！他提新見解

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▲北一女校門口人行道Foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲Foodpanda外送。（圖／記者呂佳賢攝）

來外送員的車禍事故不斷，勞動部和各縣市政府也出手調查。外送平台「foodpanda」則在日前宣布，推出「外帶自取享7折」的新服務，引發網友討論，但許多人都一面倒吐槽，但也有網友認為，這樣省時間又方便，還是有機會成為下一個商機。

「foodpanda」在臉書上宣布推出新功能「外帶自取」，首次使用直接7折優惠，主打「人氣餐廳免排隊、隨到隨取」、「從小吃到餐廳，不需外送服務費」等等服務。

但是，在臉書貼文下方有許多網友吐槽，另外，也有鄉民在PTT發文表示「熊貓出新招了 這次連顧客一起承攬」。他提到，「熊貓新招，給你打七折，自己的餐點自己送啦，這下出車禍你勞動部怎麼看，連外送員都省了，這招484很猛。

請繼續往下閱讀...

大批網友指出該服務的奇怪之處，「顧客自己帶，啊不就是自己去外帶」、「那不就是訂餐嗎」、「跟外帶有87%像」、「這不就預約取餐」、「重新定義外帶」、「那不就自己訂外帶 自己拿 XDDD」、「我要出門還拿手機訂？直接在那邊吃啊」

其他網友則表示，「我外送都不派外送員，改請顧客自己來拿」、「七折就是原價」、「漲價再打7折是有比較便宜哦」、「搞不好直接購買，料多又濃不加水?」、「邏輯94， 30%無論如何一定要抽到」。

不過也有網友認為，某種程度上反而讓外送平台變成店家的「廣告平台」，對一般店家生意的確有幫助，「訂外送難道都是知道要吃什麼才訂嗎，還是上去滑一滑看要吃什麼，甚至訂的根本是不知道有這間店」。另外也有網友指出，因為外送平台可以用信用卡，搭配現金回饋，不見得省不到錢。

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