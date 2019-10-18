熊海靈喊韓國瑜「總統好」遭高市府開罰　怒批「台灣綠色恐怖」…網傻眼

▲主持人熊海靈在國慶活動上喊韓國瑜「總統好」，被部分人士認為是不恰當的舉動。（圖／記者賴君欣攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

資深藝人熊海靈在高雄市政府補助的國慶活動中，公開喊韓國瑜「總統好」，高雄市觀光局長邱俊龍17日接受答詢時表示，對於主持人的失言，將會依照規定對廠商開罰，不過，裁罰金額仍在討論中。對此，人在美國的熊海靈氣憤回應，不清楚到底是要用哪一條法律開罰，當時現場大家都在喊總統好，她只是跟著喊炒熱氣氛，如果要罰，乾脆罰她一個人就好。

高雄市政府9日、10日分別舉辦金曲之夜演唱會以及國慶升旗典禮，兩場活動中皆有人在舞台上高喊韓國瑜「凍蒜」、「總統好」，而當天擔任高雄國慶升旗典禮主持人的熊海靈，也在活動舞台上公開喊韓國瑜「總統好」，讓整場典禮瞬間變成造勢大會。民進黨高市議員李雅慧17日在交通部門質詢時提出此事，並要求高雄市政府表態，她認為既然活動是用政府預算舉辦，就應該符合行政中立的原則，希望往後能避免類似的狀況再次發生。

▲當天活動現場的支持者們都很熱情。

而高市觀光局長邱俊龍回答，活動主持人是委外辦理活動的廠商推薦，再經由觀光局同意，這次的事件的確有所爭議，對於主持人的失言，後續將會依照規定對承辦廠商開罰，不過，詳細的裁罰金額仍在與會計、政風處討論中，未來也會加強對活動主持人的檢視及要求。

不過，目前人在美國的熊海靈聽聞這個消息相當氣憤，她接受《中國時報》電訪時提到，當天活動現場有幾萬人在喊總統好，她跟著喊了一句炒熱氣氛，不知道這樣到底是違反哪一條法律，竟然要被開罰，如果真的要罰，乾脆罰她一個人就好；熊海靈甚至直言這是「台灣的綠色恐怖」，認為這件事如果發生在民進黨的場子，或許就不會挨罰，就連桃園市議員詹江村、挺韓大將杏仁哥聽了也覺得不可思議，還承諾要幫她募款繳罰款。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」發文談論此事，表示「韓國瑜什麼時候變成綠色的了？」，網友也紛紛留言說「這是唯一魚與熊掌可以兼得的時候」、「蔡英文本來就是總統！阿姨你哪國的」、「市政府機器動的很厲害」。