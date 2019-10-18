浣熊颱風生成！路徑曝光「太平洋朝西行」　北台今起連6天「濕涼有雨」

▲浣熊颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今年第20號颱風「浣熊」生成，目前緩慢的朝西前進，對台灣沒有影響。另外受到東北風影響，吳德榮透露，今起連6天北台灣濕涼有雨。

中央氣象局預報員王品翔表示，今(18)日東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣，僅午後中南部山區有小範圍短暫陣雨；各地晨間偏涼，各地低溫約21-24度，白天北台灣及花東高溫約27-29度，中南部高溫仍有31、32度，日夜溫差大。

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▲衛星雲圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」指出，由於輻射冷卻效應影響，今晨4點左右，新北市新店僅16.9度。明日至下週四(19至24日)受東北風影響，水氣增多；整體而言、北台灣再轉濕涼；北部、東半部有局部短暫雨的機率，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部短暫降雨的機率。

另外，浣熊颱風已於2時生成，目前中心位置在北緯 19.7 度，東經 129.8 度，以每小時13公里速度，向西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

吳德榮指出，其未來路徑先偏西、接近呂宋島東北方海域，因導引氣流減弱、移速減慢；垂直風切增大、強度減弱；故不確定範圍擴大，但對台灣無直接影響。