證實有通烏！美駐歐盟大使：川普要私人律師干涉烏克蘭政策

▲美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）17日在國會作證指出，總統川普指示美國高官員與自己的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）商談有關烏克蘭的政策，即便這並非總統私人律師的職責。



桑德蘭為通烏克蘭事件的關鍵證人之一，並在17日出席為眾議院針對彈劾川普的調查作證。他指出，過了一段時間之後他才理解到，朱利安尼的目標可能就是「直接或間接地」讓烏克蘭介入川普2020年的連任計畫陣營中。

《紐時》報導，在桑德蘭的證詞中提到，白宮的高級外交官員建議川普與烏克蘭新任澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，但川普拒絕，並且懷疑澤倫斯基是否有真的「反貪腐」，並在會議中向官員表示，他與朱利安尼都對此事抱有疑慮，「很明顯的，在烏克蘭政策中讓總統改變想法的關鍵就是朱利安尼先生。」

桑德蘭表示，「我們都對於總統下令讓朱利安尼參與其中感到失望，我們認為，國務院的員工們才應該負責處理美國對於烏克蘭政策，而不是總統的私人律師」。桑德蘭曾是川普政治獻金的捐贈者，他表示，「請求外國政府進行調查，進而影響即將到到來的大選，這是錯誤的行為」。

不過，桑德蘭的證詞和先前幾位官員的也有出入，有人作證指出，儘管烏克蘭並不在其職務範圍內，桑德蘭還是有參與其中，更扮演關鍵角色。

不過，他的說法也凸顯了朱利安尼在的確是「通烏門」風波中的重要關鍵。這次彈劾調查的重點在於，川普在7月25日的通話中要求澤倫斯基對強勁對手拜登（Joe Biden）的兒子進行調查，而在川普提出要求之前，朱利安尼就已經開始策畫讓烏克蘭當局進行調查。