少女控：借住閨蜜男友家遭爺爸性侵　一句「他爸好帥」逆轉慘輸

▲美美聲稱與林父、林家阿公同睡，自己是躺在兩人中間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名即將成年的少女美美（化名）今年2月14日逃家，透過黃姓閨蜜安排，暫時住進對方的林姓男友家，她指控暫住期間遭到林父以及林家阿公性侵、猥褻。不過，新北地檢署調查，發現美美在事發隔天仍與兩人同睡，還曾向黃女透露覺得林父很帥，「什麼時候介紹妳男友的爸爸給我認識」，顯然與一般受到性侵的受害者反應不同，加上沒有足夠的證據，最後依證據不足不起訴林家父子。

美美在今年2月情人節當天逃家，當天晚上暫時借住在黃女的林姓男友家中，並與林父、林姓阿公同房睡覺，沒想到睡到一半，被夾在中間的她突然感覺有人在撫摸胸部、下體等私密部位，嚇得趕忙拒絕，但是仍遭硬上；隔天晚上睡覺時，林父還拉她的手去摸阿公的下體，甚至用自己的下體磨蹭，她事後越想越不甘心，這才決定站出來控告他們性侵、猥褻。

▲美美戀上閨蜜男友的父親，遭拒絕後卻控告對方性侵。

不過，林家父子到案後否認性侵並表示，事發當天父子倆是睡同一間房沒錯，但美美是睡在另一間房，3人並沒有同睡；黃姓女友人也證稱，並沒有聽說美美遭性侵，她甚至說過覺得林父很帥等話，希望自己幫忙牽線、介紹。

由於當事人雙方以及證人的說詞各異，新北地檢署調閱美美與黃女之間的對話訊息，發現她的確曾在2月15日之後傳訊息表示，「什麼時候介紹妳男友的爸爸給我認識」、「他爸不錯喔」、「很喜歡」、「很成熟」等話；此外，假如她真的在第一天晚上就遭性侵，隔天晚上怎麼還願意與兩人同床，上述反應皆與一般受到性侵的受害者不同，加上沒有其他證據證明，最後依證據不足不起訴林家父子。