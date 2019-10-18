真人肯尼「喝蟑螂奶減肥」！砸2千萬整形72次　超挺塑膠鼻卻塌陷

▲「真人肯尼」上節目，鼻子明顯塌陷。（圖／翻攝自Mirror）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西的「真人肯尼」艾維斯（Rodrigo Alves）總是話題不斷，日前他表示，今年初自己動了第11次鼻子手術之後，鼻子整個塌陷，造成呼吸困難，讓他不得不停止，還曝光自己的極端減肥秘招，像是喝蟑螂奶以及狂做了22次抽脂手術。

艾維斯今年36歲，全身上下一共動了72次整容手術，耗費超過60萬英鎊（約台幣2400萬），也因此遭受許多折磨，但他認為相當值得。英國《每日郵報》報導，他在今年1月動了第11次鼻子手術，進行修補，一開始對手術的結果很滿意，沒想到之後鼻子開始塌陷，必須再次動手術，避免呼吸困難，「說實話，我當時非常害怕」。

他提到，每一次手術後的風險都越來越大，他很擔心醫生無法在修復他的鼻子，目前醫生已經幫助他可以正常呼吸，但也警告，若是繼續動手術下去的話，臉上可能會留下一個洞。艾維斯上個月參與義大利的綜藝節目時，鼻子就明顯有一邊塌陷，還被主持人問道是怎麼回事。

▲艾維斯目前共動了72次手術。（圖／翻攝自IG）

另外，艾維斯近日在做的另一項改變就是減重，先前他為了維持20吋的蠻腰，鋸掉了4根肋骨，日前他又透過手術安裝了「胃氣球」，這是一個可伸縮的裝置，放在胃中用來幫助減少熱量吸收，進而減重，大約4個月後會自然分解併排出體外，在此期間可減掉大約5公斤。

艾維斯表示，他先天就是易胖體質，曾透過許多極端方式來減重，像是喝下「蟑螂奶」以及動了22次的抽脂手術，甚至還做了假的腹肌。但是日前因為72次手術造成許多併發症，讓他壓力很大，為了紓壓到泰國度假30天，期間暴飲暴食，體重也增加大約20公斤，因此才用「胃氣球」這樣的方式來減肥。

他在節目上提到，過去他只是想要整形，現在已經成了一種需求，覺得自己需要創造並獲得出完美男性的體態，「我也只是個人類，跟大家依樣都有情感，我可以很脆弱，只是我選擇堅強，現在我正在尋找其他非手術、不需全身麻醉的方式，來維持我的外表」。