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香港15歲少女浮屍案逆轉　媽媽首度現身「女兒是自殺」

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▲▼陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

▲陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

香港15歲女學生陳彥霖多次參與反送中示威，不料9月19日下午失蹤後，同月22日竟成全裸浮屍。事後，同學朋友們認為她沒有自殺動機，加上生前又是泳將，懷疑案情不單純。不過，陳彥霖母親17日首度接受媒體訪問，聲淚俱下強調「女兒是自殺」，希望外界別再臆測，讓事件盡快平息。

陳彥霖母親首次接受媒體訪問，向香港《無綫新聞》（TVB News）展示女兒的出生證明，證實自己的身分。她說，警方辦案時她全程跟著，也看過所有監視器畫面，「女兒是自殺，並非他殺。」

▲陳彥霖最新校內監視器影片曝光。（圖／翻攝自Youtube／mcsing）

▲陳彥霖母親表示，有跟著警方一起看完所有監視器畫面。（圖／翻攝自Youtube／mcsing）

陳媽媽表示，女兒今年8月起曾2度透露有聲音在耳邊迴盪，她懷疑女兒罹患思覺失調，「她（陳彥霖）跟我說，有一個男人聲在耳邊不停說話，那聲音讓她睡不著覺，她覺得很辛苦，不想再回到女童院（感化機構），因為裡面很恐怖。」

陳媽媽指出，當時她有向醫生反映這個情況，但醫生說女兒只是叛逆期，不是情緒或精神問題。至於陳彥霖先前進女童院，是因為女兒8月到塘福懲教所探望男友，結果情緒失控拒付計程車資，又腳踹到場處理的女警。

▲▼ 陳彥霖,15歲港女。（圖／翻攝自臉書）

▲朋友們認為陳彥霖個性開朗，不可能會走上絕路。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳媽媽說，有人質疑女兒的死跟反送中有關，她並不認同，因為女兒6月雖有幫忙派發文宣，但到7月就不想再去參與，之所以8月會被催淚彈擊中受傷，是當時女兒要到尖沙嘴買蛋糕，再到元朗與同事見面，不料意外被擊中。

陳媽媽坦言，她也質疑過女兒的死因，能明白網上有人關心女兒的死，但她現在飽受極大困擾，不僅自己的工作地點被公開，三更半夜還會接到騷擾電話，害得她根本不敢出門，所以期盼事件能盡快平息，「不需要你們幫忙沉冤得雪，我們一家人已經夠可憐，我只想女兒安息。」

▼陳彥霖母親表示，一家人飽受困擾，希望事件盡快平息。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼朋友認為陳彥霖個性開朗，不可能會選擇自殺。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

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