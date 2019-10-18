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韓國瑜喊廢高鐵南延　學者支持點破「沒效益又沒邏輯」

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記者趙蔡州／綜合報導

交通部9月決議高鐵南延採「左營案」，延伸至屏東六塊厝，政府將全額出資554億元建造，但以30年營運期間評估，營運益本比約0.961，財務自償率約-2.1%。許多學者就認為高鐵南延沒有效益，也不合營運邏輯。國民黨總統參選人韓國瑜更痛批這是一條「盲腸線」，若他當選總統將會把南延案重新歸零。

▲▼ 颱風天高鐵行車資訊。（示意圖／台灣高鐵提供）

▲韓國瑜喊廢高鐵南延，學者支持點破「沒效益又沒邏輯」。（示意圖／台灣高鐵提供）

立法院財政委員會日前召集相關部會，針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專案報告，財政部與主計總處也列於其中。根據主計總處的報告顯示，交通部對左營案的財務評估，不含車輛購置經費，總工程經費554億元，以30年營運期間評估，營運益本比約0.961，財務自償率約-2.1%。

根據《聯合新聞網》報導，外界質疑「高鐵南延」可能會長期虧錢，逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭就直言，難不成政府有錢就可以亂花，蓋一個可能多數人沒在用、效益不高的系統，重大建設應考慮財務成本及經濟效益，而高鐵南延既沒有競爭力、沒有效益，也不合營運邏輯。

▲韓國瑜高鐵南沿座談會 。（圖／記者洪正達攝）

▲ 韓國瑜17日針對高鐵南延案表示，如果未來他當上總統，南延案要重新歸零。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜17日在屏東潮州與地方人士進行高捷、高鐵南延座談會時表示，如果他未來可以當上總統，「現在行政院宣布的南延案，我們不同意，我們要重新歸零來思考」、「選舉到了用中央政府的支援，下來做一個像盲腸線的高鐵，這是不對。完全不對。」

▲▼交通部長林佳龍到立院交委報告南方澳斷橋案、台灣港務公司董事長吳宗榮、運研所所長林繼國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍表示，「交通平權不分南北、城鄉」、「政府投資建設就是投資未來，也是投資下一代。」（圖／記者屠惠剛攝）

對於高鐵南延將虧損的疑慮。林佳龍日前回應，這要看公眾建設是打著「大算盤」還是「小算盤」，過去高速公路、捷運系統興建等都促進地方發展、縮小城鄉差距，「交通平權不分南北、城鄉，只要是投資在台灣的基礎建設，就是誰也搬不走的公共財，政府投資建設就是投資未來，也是投資下一代。」

林佳龍說，大眾運輸是基礎建設，一定要有財務計畫支持，行政院會以公務預算編列經費。蘇貞昌也強調，政府做事不能唯利是圖，不是像公司一樣算會不會賺錢，幾年可以回收，還要有遠見且注意區域平衡。

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