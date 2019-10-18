寶貴一課！前高院法官施俊堯傾囊相授「警械與人權」　突發狀況攏免驚

▲前高院法官施俊堯至汐止分局授課，以警械使用條例與人權保障為課題。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止警分局為有效提升員警專業職能與服務品質，16日下午舉辦強化法治教育訓練專題講座，會中特別邀請前台灣高等法院法官施俊堯，以警械使用條例與人權保障為課題，向所有警察同仁分享實務經驗，並探討執勤時的執法依據，令在場同仁獲益良多！

▲施俊堯透過互動、研討、解說等方式，把艱澀難懂的法條變得淺顯易懂。（圖／記者孫于珊翻攝）

施俊堯透過互動、研討、解說方式，將訓練課程內化，把艱澀難懂的法條變得淺顯易懂，對警察工作能力提升與觀念有相當幫助，也能強化執勤信心。施俊堯強調，員警執勤常面臨各種突發等錯綜複雜的狀況，平常對於各項法令應有正確與完整的了解與認知，才能更精準適當地判斷與處置，以保障自身安全、維護人權，提升執法品質！

汐止分局長表示，警察身為執法者，唯有依法行政及公正執法，展現高度專業與廉潔清新的形象，才能符合社會大眾對全體警察的期許！同時也希望所屬同仁，能利用閒暇之餘不斷吸收新知，強化自身法學素養，並重視團隊榮譽，遵守依法行政、程序正義等原則，型塑優質警察形象！

▼施俊堯的一課，讓員警有效提升專業職能與服務品質！（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►影／深夜情侶路邊大吵！男酒後咆哮出拳 警英雄救美反遭肘擊流血

►操場緊鄰70米深谷…斥資4千萬做防護！「崩崖上的小學」2年後樣貌曝

►捺不住！13歲少女畸戀舅舅 旅館狂愛懷孕生子後反悔：不原諒